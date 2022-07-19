В пермском аэропорту опровергли открытие рейсов в Стамбул

Сейчас «Победа» выполняет рейсы из Перми только в Москву, Санкт-Петербург и Сочи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания «Победа» не будет совершать полеты по маршруту «Пермь-Стамбул (Турция)». Об этом сообщается в Telegram-канале пермского аэропорта. Из расписания на сайте воздушной гавани уже убрали рейсы.

«Спешу сообщить, что авиакомпания „Победа“ не планирует выполнение полетной программы в Стамбул. Этого направления нет в маршрутной сети других авиакомпаний, выполняющих полеты из аэропорта Большое Савино», — сообщается в telegram-канале. На данный момент самолеты компании совершают перелеты из Перми в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе аэропорта, это произошло из-за того, что «Победа» забронировала слот под рейс «Пермь-Стамбул» в расписании сайта, который позже там появился. Однако бронирование слота на сайте не означает, что самолеты компании точно полетят по данному направлению.

Ранее на сайте Большого Савино появились международные рейсы из Перми в Куляб (Таджикистан). Полетная программа начнется 13 сентября и продолжится до 25 октября. Билеты уже можно приобрести на сайте перевозчика.