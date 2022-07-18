18 июля 2022

Из Перми появились новые авиарейсы в Стамбул и Куляб

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Рейсы в Куляб будет выполнять Ural Airlines Фото:

В расписании на сайте аэропорта Перми появились два новых международных рейса. Осенью пермяки смогут вылететь прямым рейсом в Куляб (Таджикистан) и Стамбул (Турция).

Рейсы «Пермь — Куляб» будет совершать Ural Airlines с 13 сентября по 25 октября по вторникам. Вылет в 10:30, прибытие в Таджикистан в 14:00. Стоимость эконома на данном рейсе — около 9 тысяч рублей. В Стамбул из столицы Прикамья полеты должна будет выполнять авиакомпания «Победа», однако на сайте перевозчика билеты пока купить нельзя. В расписании рейсы в турецкий город начнутся со 2 октября и продолжатся до 27 числа. Полеты будут по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Ранее также стало известно, что из пермского аэропорта этим летом запускают субсидированные рейсы до нескольких российских городов. Из Перми уже этим летом можно будет улететь в Челябинск, Нижний Новгород, Владикавказ, Астрахань, Калининград и Барнаул.

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В расписании на сайте аэропорта Перми появились два новых международных рейса. Осенью пермяки смогут вылететь прямым рейсом в Куляб (Таджикистан) и Стамбул (Турция). Рейсы «Пермь — Куляб» будет совершать Ural Airlines с 13 сентября по 25 октября по вторникам. Вылет в 10:30, прибытие в Таджикистан в 14:00. Стоимость эконома на данном рейсе — около 9 тысяч рублей. В Стамбул из столицы Прикамья полеты должна будет выполнять авиакомпания «Победа», однако на сайте перевозчика билеты пока купить нельзя. В расписании рейсы в турецкий город начнутся со 2 октября и продолжатся до 27 числа. Полеты будут по вторникам, четвергам и воскресеньям. Ранее также стало известно, что из пермского аэропорта этим летом запускают субсидированные рейсы до нескольких российских городов. Из Перми уже этим летом можно будет улететь в Челябинск, Нижний Новгород, Владикавказ, Астрахань, Калининград и Барнаул.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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