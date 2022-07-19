Тюменцы третий год ждут обещанную депутатом детскую площадку

Детскую площадку на месте тобольского клуба «Южанка» пообещали построить 2 года назад Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тобольска третий год ждут начала строительства детской площадки, обещанной депутатом городской думы Олегом Подковыровым. Об этом они рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«2 года прошло, а строительство так и не начали. А на месте сгоревшего клуба бурьян, поросла трава с человеческий рост. Мы, взрослые, понимаем, что это были лишь предвыборные обещания, но на встрече присутствовали дети. Они поверили, они ждут!», — написали жители города в своем обращении.

В разговоре с агентством Подковыров сообщил, что проект строительства детской площадки не поддержали сами жители Тобольска. «В 2021 году проводилось голосование по данному вопросу, в котором жители района не приняли участия. Просьба в дальнейшем не игнорировать и активно участвовать в вопросах благоустройства и развития вашего микрорайона, а не обвинять в бездействии главу нашего города Максима Афанасьева, и меня, как депутата 24 избирательного округа», — пояснил он в разговоре с URA.RU.

Он добавил, что во время вышеуказанного голосования горожане выбрали другие проекты по благоустройству Тобольска. Мэр города Максим Афанасьев, к которому также обратились тоболяки, напомнил местным жителям о возможности инициативного бюджетирования. «Авторам проектов необходимо обсудить свою идею с соседями или коллегами. Затем узнать мнение жителей о данных проектах (через собрание граждан, опрос или сбор подписей не менее 30 человек). После этого проект направляется в администрацию города. Департамент финансов обязан рассмотреть его в течение 30 календарных дней», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

После утверждения документа городской думой проект принимается к исполнению. Если от местных жителей поступает более двух подобных инициатив, проводится конкурс.

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