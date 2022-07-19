Внимание Алексея Орлова привлек пост в Telegram Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов возмутился состоянием парка на Метеогорке (ул. Народной воли). И заочно призвал к ответу руководство ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ведении которого находится территория, передает корреспондент URA.RU.

Выезд на место был внеплановым. Завершая прогулку по дендропарку на ул. Первомайской, Орлов вспомнил, что «было несколько жалоб о состоянии Метеогорки». «Не в курсе вы?» — поинтересовался он у окружающих чиновников. «Она [Метеогорка] не вся наша. <…> Там, где панорамная площадка смотровая и вниз, — это территория Гидромета. И, к сожалению, наши обращения, наши письма, что надо почистить [участок, игнорируются]» — поспешила отбиться начальник комитета по благоустройству Тамара Благодаткова.

«А давайте-ка мы [туда] поедем. Журналисты [как раз] с нами. Пристыдим федералов, которые не следят за местом», — предложил Орлов. Спорить никто не стал.

Выйдя из машины, градоначальник ужаснулся: нескошенная трава, мусор, разбитая плитка. «Это федеральная история», — напомнили ему повторно. «Люди-то не знают. Раз территория города — естественно, к нам вопросы. А они под каким федеральным ведомством?» — поинтересовался Орлов. Вице-мэр Алексей Бубнов тут же установил: Минприроды. «Найдите-ка мне контакты [главы уральского Гидромета], я с ним пообщаюсь. Ну смотрите, вообще. Настроение испортили. Передали бы нам [землю], мы навели бы порядок», — развел руками Орлов.

Так Метеогорка выглядит сейчас Фото: корреспондент URA.RU

Вероятно, город попытается забрать участок себе Фото: корреспондент URA.RU

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