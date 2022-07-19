Власти назвали отрасль, в которой тюменцев заменят приезжими

Власти будут доплачивать компаниям, чтобы работать в них приезжали программисты из-за границы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Тюменской области хотят компенсировать бизнесу расходы на трудоустройство IT-специалистов из других регионов РФ и из-за рубежа. Соответствующую концепцию разработал департамент инвестиционной политики, документ есть в распоряжении редакции. Решение вызвано острой нехваткой программистов в регионе и увеличением числа кибератак.

«Предлагается установить новое направление субсидирования для субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области — возмещение части затрат, связанных с привлечением для трудоустройства работников из других субъектов РФ и иностранных государств. Если оценивать потребность в ИТ-кадрах в общероссийской пропорции, то Тюменской области уже сейчас необходимо порядка 17,5 тысяч человек в качестве ИТ-работников», — говорится в документе.

В нем поясняется, что необходимость в программистах растет на фоне ухудшения геополитической ситуации и отъезда за границу квалифицированных ИТ-специалистов. При этом на территории России увеличивается число кибератак.

По данным правительства региона, в Тюменской области не получается покрывать потребность в сотрудниках за счет собственных кадров. К примеру, в ТюмГУ и ТИУ в 2021 году выпустили всего 481 профильного специалиста.

При этом дефицит кадров очевиден. Тюменским компаниям нужны программисты 1С, С#, Java, SQL, Axapta, Phyton, системные администраторы и аналитики.

Сейчас документ, разработанный департаментом инвестиционной политики региона, проходит общественное обсуждение. В случае его принятия, новую меру поддержки хотят ввести до конца 2022 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам