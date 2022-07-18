Правительство профинансирует успешные проекты студентов из ХМАО

19 июля 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Студенты ХМАО, победившие в конкурсе, получат финансирование властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студенты из ХМАО, победившие в конкурсе «УМНИК-фотоника» получат грант от фонда содействия инновациям, а также софинансирование проектов в размере до четырех млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Сургутского государственного университета. «Все финалисты конкурса смогут принять участие в преакселерационной программе на базе ПАО „ПНППК“. Победители, помимо традиционного гранта от Фонда Содействия инновациям в размере 500 000 рублей, получают спектр возможностей в виде софинансирования проектов на общую сумму до 4 млн рублей», — сказано в сообщении вуза. Победителям конкурса будет предоставлена элементная база для организации научно-исследовательских работ. А также организовано посещение профильных площадок пермского предприятия. В пресс-службе университета добавили, что прием заявок пройдет до 26 июля. Создание и поддержание мощной научно-технической базы — это важное условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия. Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий, призванным усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Студенты из ХМАО, победившие в конкурсе «УМНИК-фотоника» получат грант от фонда содействия инновациям, а также софинансирование проектов в размере до четырех млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Сургутского государственного университета. «Все финалисты конкурса смогут принять участие в преакселерационной программе на базе ПАО „ПНППК“. Победители, помимо традиционного гранта от Фонда Содействия инновациям в размере 500 000 рублей, получают спектр возможностей в виде софинансирования проектов на общую сумму до 4 млн рублей», — сказано в сообщении вуза. Победителям конкурса будет предоставлена элементная база для организации научно-исследовательских работ. А также организовано посещение профильных площадок пермского предприятия. В пресс-службе университета добавили, что прием заявок пройдет до 26 июля. Создание и поддержание мощной научно-технической базы — это важное условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия. Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий, призванным усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.