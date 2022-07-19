Welt: у Бундесвера закончилось оружие для Украины

В ФРГ признали, что средства, которые Бундесвер может передать Украине — заканчиваются. Об этом заявила Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, во время посещения германо-французской бригады в городе Мюльхайм.
«Мы больше не можем много отдавать из запасов Бундесвера. Я скажу это очень четко, и мой коллега — министр обороны Украины тоже об этом знает», — приводит слова Ламбрехт газета Die Welt. В то же время, она пояснила, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии в будущем.
Ранее Министерство обороны Германии опубликовало часть данных о секретных поставках вооружения на Украину. Согласно данным сайта, правительство Германии предоставит Украине «летальные и не летальные военные вспомогательные услуги». Среди прочих поставок значатся зенитные боеприпасы, самоходные гаубицы, разведывательные дроны, БТР, системы ПВО и другое. Кроме того, Европейские запасы оружия начинают заканчиваться. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции России по освобождению Донецкой и Луганской народных республик.
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