Welt: у Бундесвера закончилось оружие для Украины

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
Германия заявила, что пока не сможет активно спонсировать вооружением Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ФРГ признали, что средства, которые Бундесвер может передать Украине — заканчиваются. Об этом заявила Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, во время посещения германо-французской бригады в городе Мюльхайм.

«Мы больше не можем много отдавать из запасов Бундесвера. Я скажу это очень четко, и мой коллега — министр обороны Украины тоже об этом знает», — приводит слова Ламбрехт газета Die Welt. В то же время, она пояснила, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии в будущем.

Ранее Министерство обороны Германии опубликовало часть данных о секретных поставках вооружения на Украину. Согласно данным сайта, правительство Германии предоставит Украине «летальные и не летальные военные вспомогательные услуги». Среди прочих поставок значатся зенитные боеприпасы, самоходные гаубицы, разведывательные дроны, БТР, системы ПВО и другое. Кроме того, Европейские запасы оружия начинают заканчиваться. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции России по освобождению Донецкой и Луганской народных республик.

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В ФРГ признали, что средства, которые Бундесвер может передать Украине — заканчиваются. Об этом заявила Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, во время посещения германо-французской бригады в городе Мюльхайм. «Мы больше не можем много отдавать из запасов Бундесвера. Я скажу это очень четко, и мой коллега — министр обороны Украины тоже об этом знает», — приводит слова Ламбрехт газета Die Welt. В то же время, она пояснила, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии в будущем. Ранее Министерство обороны Германии опубликовало часть данных о секретных поставках вооружения на Украину. Согласно данным сайта, правительство Германии предоставит Украине «летальные и не летальные военные вспомогательные услуги». Среди прочих поставок значатся зенитные боеприпасы, самоходные гаубицы, разведывательные дроны, БТР, системы ПВО и другое. Кроме того, Европейские запасы оружия начинают заканчиваться. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции России по освобождению Донецкой и Луганской народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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