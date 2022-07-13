Минобороны ФРГ раскрыло секретные данные по поставкам Украине

13 июля 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

На сайте правительства ФРГ появилась информация о секретных поставках на Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны Германии опубликовало часть данных о секретных поставках вооружения на Украину. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте правительства ФРГ. Согласно данным сайта, правительство Германии предоставит Украине «летальные и нелетальные военные вспомогательные услуги». Среди прочих поставок значатся зенитные боеприпасы, самоходные гаубицы, разведывательные дроны, БТР, системы ПВО и другое. Запись сопровождается комментарием. «По соображениям безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительной информации, в частности, о способах и времени поставок, до тех пор, пока передача не состоится», — указано на сайте. Западные страны значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции РФ по денацификации страны. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что своевременная помощь западных партнеров позволит закончить конфликт с РФ до конца текущего года, передает «Национальная служба новостей». Экономический советник украинского лидера, в свою очередь, сообщил, что Украина не сможет выжить без финансовой поддержки Запада. По его словам, партнеры должны предоставлять стране 9 млрд долларов ежемесячно вместо 5. Сами жители ФРГ заявляли, что Украина должна перестать диктовать Германии, как ей жить.

Министерство обороны Германии опубликовало часть данных о секретных поставках вооружения на Украину. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте правительства ФРГ. Согласно данным сайта, правительство Германии предоставит Украине «летальные и нелетальные военные вспомогательные услуги». Среди прочих поставок значатся зенитные боеприпасы, самоходные гаубицы, разведывательные дроны, БТР, системы ПВО и другое. Запись сопровождается комментарием. «По соображениям безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительной информации, в частности, о способах и времени поставок, до тех пор, пока передача не состоится», — указано на сайте. Западные страны значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции РФ по денацификации страны. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что своевременная помощь западных партнеров позволит закончить конфликт с РФ до конца текущего года, передает «Национальная служба новостей». Экономический советник украинского лидера, в свою очередь, сообщил, что Украина не сможет выжить без финансовой поддержки Запада. По его словам, партнеры должны предоставлять стране 9 млрд долларов ежемесячно вместо 5. Сами жители ФРГ заявляли, что Украина должна перестать диктовать Германии, как ей жить.