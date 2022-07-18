Financial Times: запасы оружия Европы на исходе

Из-за снабжения Украины, Европа близка к недостатку вооружения Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Европейские запасы оружия начинают заканчиваться. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Страны изо всех сил пытались найти сотни танков, реактивных систем залпового огня и артиллерию из национальных запасов, чтобы помочь сдержать продвижение России. Эти запасы сейчас на исходе», — комментирует ситуацию издание Financial Times.

Аналитики газеты также подчеркнули, что ситуация вокруг украинского конфликта выявила общую неподготовленность Европы к каким-либо военным столкновениям. Теперь, уверены журналисты, ЕС предстоит восстановление запасов.

Ранее депутат из Германии Севима Дагделена заявила, что европейские поставки оружия Украине ведут к третьей мировой войне. До этого Министерство обороны Германии публиковало часть данных о секретных поставках вооружения на Украину.