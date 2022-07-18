Financial Times: запасы оружия Европы на исходе

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Из-за снабжения Украины, Европа близка к недостатку вооружения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Европейские запасы оружия начинают заканчиваться. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Страны изо всех сил пытались найти сотни танков, реактивных систем залпового огня и артиллерию из национальных запасов, чтобы помочь сдержать продвижение России. Эти запасы сейчас на исходе», — комментирует ситуацию издание Financial Times.

Аналитики газеты также подчеркнули, что ситуация вокруг украинского конфликта выявила общую неподготовленность Европы к каким-либо военным столкновениям. Теперь, уверены журналисты, ЕС предстоит восстановление запасов.

Ранее депутат из Германии Севима Дагделена заявила, что европейские поставки оружия Украине ведут к третьей мировой войне. До этого Министерство обороны Германии публиковало часть данных о секретных поставках вооружения на Украину.

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Европейские запасы оружия начинают заканчиваться. Об этом сообщает газета Financial Times. «Страны изо всех сил пытались найти сотни танков, реактивных систем залпового огня и артиллерию из национальных запасов, чтобы помочь сдержать продвижение России. Эти запасы сейчас на исходе», — комментирует ситуацию издание Financial Times. Аналитики газеты также подчеркнули, что ситуация вокруг украинского конфликта выявила общую неподготовленность Европы к каким-либо военным столкновениям. Теперь, уверены журналисты, ЕС предстоит восстановление запасов. Ранее депутат из Германии Севима Дагделена заявила, что европейские поставки оружия Украине ведут к третьей мировой войне. До этого Министерство обороны Германии публиковало часть данных о секретных поставках вооружения на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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