Financial Times: запасы оружия Европы на исходе

Европейские запасы оружия начинают заканчиваться. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Страны изо всех сил пытались найти сотни танков, реактивных систем залпового огня и артиллерию из национальных запасов, чтобы помочь сдержать продвижение России. Эти запасы сейчас на исходе», — комментирует ситуацию издание Financial Times.
Аналитики газеты также подчеркнули, что ситуация вокруг украинского конфликта выявила общую неподготовленность Европы к каким-либо военным столкновениям. Теперь, уверены журналисты, ЕС предстоит восстановление запасов.
Ранее депутат из Германии Севима Дагделена заявила, что европейские поставки оружия Украине ведут к третьей мировой войне. До этого Министерство обороны Германии публиковало часть данных о секретных поставках вооружения на Украину.
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