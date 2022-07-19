В Кольцово оштрафовали двух мужчин, куривших в самолете

19 июля 2022 в 23:12 Размер текста - 17 +

В екатеринбургском аэропорту задержали двух мужчин, куривших на борту самолета Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово полицейские оштрафовали двух мужчин, которые курили на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции по УрФО. «Во время полета один из пассажиров, находясь в состоянии опьянения, несколько раз курил в санитарном помещении воздушного судна», — рассказали представители ведомства. Нарушителем оказался житель Амурской области, летевший 18 июля в Екатеринбург из Благовещенска. Кроме этого, в Кольцово полицейские задержали курящего в самолете мужчину, который 17 июля летел из Хабаровска. На обоих нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. Ранее URA.RU сообщало о пассажирке, летевшей в Екатеринбург, которая устроила дебош в самолете. Женщину заперли в туалете самолета. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В екатеринбургском аэропорту Кольцово полицейские оштрафовали двух мужчин, которые курили на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции по УрФО. «Во время полета один из пассажиров, находясь в состоянии опьянения, несколько раз курил в санитарном помещении воздушного судна», — рассказали представители ведомства. Нарушителем оказался житель Амурской области, летевший 18 июля в Екатеринбург из Благовещенска. Кроме этого, в Кольцово полицейские задержали курящего в самолете мужчину, который 17 июля летел из Хабаровска. На обоих нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. Ранее URA.RU сообщало о пассажирке, летевшей в Екатеринбург, которая устроила дебош в самолете. Женщину заперли в туалете самолета.