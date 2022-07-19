В Кольцово оштрафовали двух мужчин, куривших в самолете

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, очередь в аэропорт
В екатеринбургском аэропорту задержали двух мужчин, куривших на борту самолета Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово полицейские оштрафовали двух мужчин, которые курили на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.

«Во время полета один из пассажиров, находясь в состоянии опьянения, несколько раз курил в санитарном помещении воздушного судна», — рассказали представители ведомства. Нарушителем оказался житель Амурской области, летевший 18 июля в Екатеринбург из Благовещенска.

Кроме этого, в Кольцово полицейские задержали курящего в самолете мужчину, который 17 июля летел из Хабаровска. На обоих нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях.

Ранее URA.RU сообщало о пассажирке, летевшей в Екатеринбург, которая устроила дебош в самолете. Женщину заперли в туалете самолета.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово полицейские оштрафовали двух мужчин, которые курили на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции по УрФО. «Во время полета один из пассажиров, находясь в состоянии опьянения, несколько раз курил в санитарном помещении воздушного судна», — рассказали представители ведомства. Нарушителем оказался житель Амурской области, летевший 18 июля в Екатеринбург из Благовещенска. Кроме этого, в Кольцово полицейские задержали курящего в самолете мужчину, который 17 июля летел из Хабаровска. На обоих нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. Ранее URA.RU сообщало о пассажирке, летевшей в Екатеринбург, которая устроила дебош в самолете. Женщину заперли в туалете самолета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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