Устроившую дебош екатеринбурженку заперли в туалете самолета

10 января 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

Пассажирку рейса Дубай — Екатеринбург закрыли в туалете, чтобы она не мешала пассажирам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пассажирка, летевшая рейсом «Уральских авиалиний» из Дубая в Екатеринбург, устроила дебош в самолете. Женщину пришлось изолировать в туалете, рассказали очевидцы. По словам девушки, находившейся в том же самолете, из-за погодных условий в Екатеринбурге самолет пришлось посадить в Челябинске. «Когда женщина узнала данную информацию, она начала громко говорить, орать и смеяться, ржать на весь самолет, сделав полет невыносимым. Мужчина, сидящий впереди нее, с которым она и поменялась местами, сделал ей замечание и попросил говорить ее потише. На что дама начала громко оскорблять мужчину, его жену и ребенка», — передает слова очевидца Е1. После этого женщина заявила, что пассажир ее ударил. Очевидцы сообщили, что, когда самолет приземлился в Челябинске, на борт пришла полиция. Женщину не высадили, однако изолировали в туалете от других пассажиров. После этого она успокоилась и больше не привлекала к себе внимание. Ранее наряд полиции ночью 8 января встретил у трапа самолета в аэропорту Кольцово жителя Тюмени, который устроил дебош во время рейса из Хургады в Екатеринбург. Мужчина был пьян и выражался грубой нецензурной бранью, сообщили URA.RU в Управлении на транспорте МВД России по УрФО. Также сообщалось, что экипажи гражданских самолетов получат возможность использовать средства сдерживания против авиадебоширов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пассажирка, летевшая рейсом «Уральских авиалиний» из Дубая в Екатеринбург, устроила дебош в самолете. Женщину пришлось изолировать в туалете, рассказали очевидцы. По словам девушки, находившейся в том же самолете, из-за погодных условий в Екатеринбурге самолет пришлось посадить в Челябинске. «Когда женщина узнала данную информацию, она начала громко говорить, орать и смеяться, ржать на весь самолет, сделав полет невыносимым. Мужчина, сидящий впереди нее, с которым она и поменялась местами, сделал ей замечание и попросил говорить ее потише. На что дама начала громко оскорблять мужчину, его жену и ребенка», — передает слова очевидца Е1. После этого женщина заявила, что пассажир ее ударил. Очевидцы сообщили, что, когда самолет приземлился в Челябинске, на борт пришла полиция. Женщину не высадили, однако изолировали в туалете от других пассажиров. После этого она успокоилась и больше не привлекала к себе внимание. Ранее наряд полиции ночью 8 января встретил у трапа самолета в аэропорту Кольцово жителя Тюмени, который устроил дебош во время рейса из Хургады в Екатеринбург. Мужчина был пьян и выражался грубой нецензурной бранью, сообщили URA.RU в Управлении на транспорте МВД России по УрФО. Также сообщалось, что экипажи гражданских самолетов получат возможность использовать средства сдерживания против авиадебоширов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.