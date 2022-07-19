19 июля 2022

Путин обвинил Запад в намерении расчленить Сирию

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: выступление Владимира Путина. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин заявил о о деструктивной линии Запада во главе с США в Сирии Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии. Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях.

«Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами», — сказал Путин на трехсторонней встрече глав государств-гарантов «астанинского» процесса. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Власти Соединенных Штатов Америки считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке в последнее время сталкиваются с частыми «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана, из-за этого они испытывают озабоченность. В свою очередь, Россия потребовала от Вашингтона вывести войска из Сирии. С таким же призывом, а трехсторонней встрече глав государств-гарантов «астанинского» процесса выступил президент Ирана Ибрахим Раиси.

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Президент России Владимир Путин заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии. Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях. «Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами», — сказал Путин на трехсторонней встрече глав государств-гарантов «астанинского» процесса. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Власти Соединенных Штатов Америки считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке в последнее время сталкиваются с частыми «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана, из-за этого они испытывают озабоченность. В свою очередь, Россия потребовала от Вашингтона вывести войска из Сирии. С таким же призывом, а трехсторонней встрече глав государств-гарантов «астанинского» процесса выступил президент Ирана Ибрахим Раиси.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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