СМИ: США взволнованы действиями России на Ближнем Востоке

04 июля 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

Власти США считают, что РФ «устраивает провокации» в Сирии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Соединенных Штатов Америки считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке в последнее время сталкиваются с частыми «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана, из-за этого они испытывают озабоченность. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на представителей администрации американского президента Джо Байдена. Газета пишет, что в июне текущего года власти США установили несколько случаев, которые официальные представители Пентагона расценили, как «провокационные» либо «небезопасные» в регионе со стороны РФ и Ирана. Согласно представленным данным, одним из примеров такого поведения стал случай, когда российские военные самолеты якобы создавали угрозу авиации Пентагона в воздушном пространстве Сирии при помощи маневров, не предусмотренных механизмом «деконфликтинга» между двумя странами. В то время центральное командование ВС США «отказалось представить дополнительные детали в поддержку данных утверждений», отмечает газета Washington Post. В качестве иного примера собеседники издания упоминают июньский авиаудар по лагерю в окрестностях военной базы Ат-Танф. Американские военные были уведомлены о нем российской стороной примерно за 35 минут, заявил один из источников. Отмечается, что несмотря на то, что никто из личного состава ВС США не пострадал, Вашингтон видит в действиях Москвы «попытки укрепить доминирование в регионе, рассчитывая на то, что США не дадут военного ответа», сказал источник в беседе. Вместе с тем, сообщается, что к подобным «провокационным» действиям прибегает и Иран со своими союзниками. Ранее сообщалось, что рост напряжения и эскалации в Сирии может привести к прямому военному столкновению между Россией и США. В США считают, что РФ «устраивает провокации» в Сирии. Об этом сообщало американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы Центрального командования США генерала Эрика Курилла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти Соединенных Штатов Америки считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке в последнее время сталкиваются с частыми «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана, из-за этого они испытывают озабоченность. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на представителей администрации американского президента Джо Байдена. Газета пишет, что в июне текущего года власти США установили несколько случаев, которые официальные представители Пентагона расценили, как «провокационные» либо «небезопасные» в регионе со стороны РФ и Ирана. Согласно представленным данным, одним из примеров такого поведения стал случай, когда российские военные самолеты якобы создавали угрозу авиации Пентагона в воздушном пространстве Сирии при помощи маневров, не предусмотренных механизмом «деконфликтинга» между двумя странами. В то время центральное командование ВС США «отказалось представить дополнительные детали в поддержку данных утверждений», отмечает газета Washington Post. В качестве иного примера собеседники издания упоминают июньский авиаудар по лагерю в окрестностях военной базы Ат-Танф. Американские военные были уведомлены о нем российской стороной примерно за 35 минут, заявил один из источников. Отмечается, что несмотря на то, что никто из личного состава ВС США не пострадал, Вашингтон видит в действиях Москвы «попытки укрепить доминирование в регионе, рассчитывая на то, что США не дадут военного ответа», сказал источник в беседе. Вместе с тем, сообщается, что к подобным «провокационным» действиям прибегает и Иран со своими союзниками. Ранее сообщалось, что рост напряжения и эскалации в Сирии может привести к прямому военному столкновению между Россией и США. В США считают, что РФ «устраивает провокации» в Сирии. Об этом сообщало американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы Центрального командования США генерала Эрика Курилла.