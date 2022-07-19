19 июля 2022

Президент Ирана призвал США как можно скорее покинуть Сирию

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Несанкционированное шествие оппозиции у кинотеатра Россия. Курган, нашивка, флаг сша
США должны вывести свои войска из Сирии, заявил Раиси Фото:

Необходимо, чтобы США как можно скорее вывели свои войска из Сирии. Об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с глава России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

«Необходимо, чтобы силы этой страны как можно скорее покинули регион, в том числе Сирию», — сказал Раиси. Трехсторонняя встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса транслируется на телеканале «Россия-24». Лидер Ирана также отметил, что незаконное присутствие американских сил является фактором дестабилизации обстановки в регионе

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что американские войска должны быть выведены с территории Сирии, куда их никто не звал. По словам дипломата, Вашингтон должен немедленно прекратить незаконную оккупацию части территории Сирии и разграбление природных и сельскохозяйственных ресурсов этой страны.

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Необходимо, чтобы США как можно скорее вывели свои войска из Сирии. Об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с глава России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. «Необходимо, чтобы силы этой страны как можно скорее покинули регион, в том числе Сирию», — сказал Раиси. Трехсторонняя встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса транслируется на телеканале «Россия-24». Лидер Ирана также отметил, что незаконное присутствие американских сил является фактором дестабилизации обстановки в регионе Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что американские войска должны быть выведены с территории Сирии, куда их никто не звал. По словам дипломата, Вашингтон должен немедленно прекратить незаконную оккупацию части территории Сирии и разграбление природных и сельскохозяйственных ресурсов этой страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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