Президент Ирана призвал США как можно скорее покинуть Сирию

Необходимо, чтобы США как можно скорее вывели свои войска из Сирии. Об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с глава России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.
«Необходимо, чтобы силы этой страны как можно скорее покинули регион, в том числе Сирию», — сказал Раиси. Трехсторонняя встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса транслируется на телеканале «Россия-24». Лидер Ирана также отметил, что незаконное присутствие американских сил является фактором дестабилизации обстановки в регионе
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что американские войска должны быть выведены с территории Сирии, куда их никто не звал. По словам дипломата, Вашингтон должен немедленно прекратить незаконную оккупацию части территории Сирии и разграбление природных и сельскохозяйственных ресурсов этой страны.
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