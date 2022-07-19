Россия требует от США вывести войска из Сирии

19 июля 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

Заместитель постпреда России при ООН призвал вывести войска США из Сирии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Американские войска должны быть выведены с территории Сирии, куда их никто не звал. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Вашингтон должен немедленно прекратить незаконную оккупацию части территории Сирии и разграбление природных и сельскохозяйственных ресурсов этой страны», — заявил он. Его слова приводит официальный telegram-канал Постпредства России при ООН. Ранее URA.RU сообщало, что американцы испугались прямого столкновения с Россией в Сирии. Глава Центрального командования США генерал Эрик Курилла заявил, что рост напряжения и эскалации в Сирии может привести к прямому военному столкновению между Россией и США. Также военный эксперт, обозреватель издания Newsweek Бонни Кристиан говорил, что на фоне украинского кризиса не стоит забывать, что существует риск обострения конфликта между Россией и США в Сирии. Кроме того, власти Соединенных Штатов Америки считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке в последнее время сталкиваются с частыми «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана, из-за этого они испытывают озабоченность. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Американские войска должны быть выведены с территории Сирии, куда их никто не звал. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Вашингтон должен немедленно прекратить незаконную оккупацию части территории Сирии и разграбление природных и сельскохозяйственных ресурсов этой страны», — заявил он. Его слова приводит официальный telegram-канал Постпредства России при ООН. Ранее URA.RU сообщало, что американцы испугались прямого столкновения с Россией в Сирии. Глава Центрального командования США генерал Эрик Курилла заявил, что рост напряжения и эскалации в Сирии может привести к прямому военному столкновению между Россией и США. Также военный эксперт, обозреватель издания Newsweek Бонни Кристиан говорил, что на фоне украинского кризиса не стоит забывать, что существует риск обострения конфликта между Россией и США в Сирии. Кроме того, власти Соединенных Штатов Америки считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке в последнее время сталкиваются с частыми «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана, из-за этого они испытывают озабоченность.