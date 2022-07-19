В регионе поспевают самые популярные ягоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В лесах Челябинской области поспела китайская вишня и малина. Об этом сообщила жительница Челябинска в соцсетях.

«Заезжали в лес, малины мало, а вот китайской вишни очень много, уже спелая и сладкая! Лесная клубника тоже ковром красным стелется, но мы ее не брали, уже запаслись», — рассказала челябинка Наталья Прыткова в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте». Она указала место сбора — леса вокруг Копейска.

По данным сообщества, китайскую вишню чаще всего употребляют в свежем виде, реже она идет на заготовку варенья и компотов. Лесная малина хороша как в свежем, так и в приготовленном виде. А вот урожаи спелой лесной клубники, которая радует жителей региона уже около двух недель, до сих пор не снижаются.

Ранее челябинский зоозащитник Карен Далакян попросил жителей региона не ходить в лес за грибами и ягодами. По его мнению, люди собирают слишком много лесных даров, больше, чем могут съесть сами. При этом лесные жители остаются голодными и могут напасть на человека.

Китайская вишня уже очень сладкая Скрин сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте»

Малина тоже уже поспела Скрин сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте»