Челябинцев просят не ходить в лес за грибами и ягодами

19 июля 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

По мнению зоозащитника Карена Даллакяна, собирая грибы и ягоды, люди отнимают природную пищу у животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцев попросили не ходить в лес за грибами и ягодами. Как сообщил 19 июля во время пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» челябинский зоозащитник Карен Далакян, люди сегодня оставляют диких зверей без пропитания, и те могут напасть на человека. «Люди буквально „вычищают“ леса, оставляя птиц и животных без пропитания. Особенно эта проблема обостряется летом, в период сезона размножения. Голодный медведь, который чует запах копченой колбасы за 20 километров, может задрать человека, а лосиха, защищая детеныша, проявляет агрессию и способна насмерть затоптать копытами. В это время лучше воздержаться от посещения лесов», — сообщил зоозащитник во время пресс-конференции. По мнению зоозащитницы и волонтера Екатерина Карпенко, человек сегодня относится к лесным богатствам с позиции потребителя. Очень часто, по словам волонтера, грибники и ягодники набирают в лесу больше продуктов, чем могут съесть. Карпенко призвала подумать и о животных, которые голодают в пустых лесах. С началом грибного сезона толпы грибников заполонили леса Челябинской области. Люди продолжают ходить за урожаем даже несмотря на предупреждения о встрече с медведями, которых было уже несколько штук. К грибному сезону добавился ягодный. Любителей побродить по лесу в регионе стало еще больше. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Челябинцев попросили не ходить в лес за грибами и ягодами. Как сообщил 19 июля во время пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» челябинский зоозащитник Карен Далакян, люди сегодня оставляют диких зверей без пропитания, и те могут напасть на человека. «Люди буквально „вычищают“ леса, оставляя птиц и животных без пропитания. Особенно эта проблема обостряется летом, в период сезона размножения. Голодный медведь, который чует запах копченой колбасы за 20 километров, может задрать человека, а лосиха, защищая детеныша, проявляет агрессию и способна насмерть затоптать копытами. В это время лучше воздержаться от посещения лесов», — сообщил зоозащитник во время пресс-конференции. По мнению зоозащитницы и волонтера Екатерина Карпенко, человек сегодня относится к лесным богатствам с позиции потребителя. Очень часто, по словам волонтера, грибники и ягодники набирают в лесу больше продуктов, чем могут съесть. Карпенко призвала подумать и о животных, которые голодают в пустых лесах. С началом грибного сезона толпы грибников заполонили леса Челябинской области. Люди продолжают ходить за урожаем даже несмотря на предупреждения о встрече с медведями, которых было уже несколько штук. К грибному сезону добавился ягодный. Любителей побродить по лесу в регионе стало еще больше.