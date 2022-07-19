Курганцы не вытерпели и открыли движение по улице Гоголя. Видео

20 июля 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

Курганские водители открыли движение по улице Гоголя после ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автолюбители и водители общественного транспорта из Кургана начали ездить по улице Гоголя после завершения работ на водных сетях, несмотря на неоконченный ремонт дороги. Видео с беспрепятственным проездом машин и автобусов по центральной улице снял собственный корреспондент URA.RU. Городские автобусы и легковой транспорт проезжают по улице Гоголя, начиная от улицы Ленина и до Красина. Ограждения, выставленные ремонтными бригадами, убраны. При этом ремонт полотна от Володарского до Красина ведут дорожные бригады, но части городских автобусов это не помешало вернуться на прежние маршруты. Ранее сообщалось, что ремонт на улице Гоголя продлится до 29 июля. На участке от Томина до Володарского и на центральной площади меняли старые трубы на полиэтиленовые. Автобусы направили в объезд по параллельной улице К. Маркса. В администрации Кургана пообещали полностью открыть обновленную улицу для проезда к концу августа. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Автолюбители и водители общественного транспорта из Кургана начали ездить по улице Гоголя после завершения работ на водных сетях, несмотря на неоконченный ремонт дороги. Видео с беспрепятственным проездом машин и автобусов по центральной улице снял собственный корреспондент URA.RU. Городские автобусы и легковой транспорт проезжают по улице Гоголя, начиная от улицы Ленина и до Красина. Ограждения, выставленные ремонтными бригадами, убраны. При этом ремонт полотна от Володарского до Красина ведут дорожные бригады, но части городских автобусов это не помешало вернуться на прежние маршруты. Ранее сообщалось, что ремонт на улице Гоголя продлится до 29 июля. На участке от Томина до Володарского и на центральной площади меняли старые трубы на полиэтиленовые. Автобусы направили в объезд по параллельной улице К. Маркса. В администрации Кургана пообещали полностью открыть обновленную улицу для проезда к концу августа.