Четырехлетняя девочка погибла в пожаре в Екатеринбурге

20 июля 2022 в 09:38 Размер текста - 17 +

Ребенок погиб в пожаре в садовом товариществе «Пластик» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тело ребенка было обнаружено ранним утром 20 июля во время тушения пожара в садовом домике в микрорайоне Широкая Речка в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных органах и подтвердили в полиции и следственном комитете по Свердловской области. «Первые сведения о трагедии поступили в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД в шесть часов утра от коллег из пожарной части. Огнеборцы рассказали, что в СНТ на участке 59 после тушения огня нашли тело девочки. Сотрудники полиции ее личность уже установили. Ее звали Таня, она 2018 года рождения», — сообщил начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. Он уточнил, что детали трагедии сейчас устанавливаются совместными усилиями представителей разных ведомств. «Организован выезд следователя на место происшествия с целью выяснения всех обстоятельств случившегося», — добавил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в многоэтажке на перекрестке улиц Уральских Рабочих и Ильича. Там погиб один из жильцов. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Тело ребенка было обнаружено ранним утром 20 июля во время тушения пожара в садовом домике в микрорайоне Широкая Речка в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных органах и подтвердили в полиции и следственном комитете по Свердловской области. «Первые сведения о трагедии поступили в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД в шесть часов утра от коллег из пожарной части. Огнеборцы рассказали, что в СНТ на участке 59 после тушения огня нашли тело девочки. Сотрудники полиции ее личность уже установили. Ее звали Таня, она 2018 года рождения», — сообщил начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. Он уточнил, что детали трагедии сейчас устанавливаются совместными усилиями представителей разных ведомств. «Организован выезд следователя на место происшествия с целью выяснения всех обстоятельств случившегося», — добавил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в многоэтажке на перекрестке улиц Уральских Рабочих и Ильича. Там погиб один из жильцов.