Мигранты Таджикистана продолжили активно ехать в Челябинскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прибывшие в Челябинскую область мигранты из Таджикистана обеспечили самый высокий приток приезжих в регион в январе—мае. Как сообщил Челябинскстат, в целом за пять месяцев в области наблюдалась миграционная убыль населения.

Согласно данным органов статистики, с января по май из Таджикистана прибыло больше, чем уехало туда, на 875 человек. При этом наибольшую миграционную убыль обеспечили страны: Казахстан (—934 человека), Киргизия (—374 человека), Армения (—233 человека). Если анализировать совокупно по всем странам, то за пять месяцев в Челябинскую область приехало 5810 человек, а выбыло 6709. Миграционная убыль — 899 мигранта.

Выезд в страны СНГ внес «вклад» в общую миграционную убыль, составляющий 42% от всех уехавших. Больше всего выехало в другие регионы России. Доля в убыли этой категории лиц — 46%. Остальные 12% пришлись на страны дальнего зарубежья.

Пик заполнения Челябинской области мигрантами пришелся на 2021 год. Тогда в регион прибыло в 4,7 раза больше человек, чем это произошло в 2020 году. Теперь наметился обратный тренд. Согласно данным Челябинскстата, количество прибывших в январе—мае к такому же периоду 2021 года сократилось на 1,3%, а число покинувших регион, напротив, стало больше — на 4,1%.

В Казахстан, Киргизию и Армению в январе—мае больше уехало людей, чем прибыло оттуда Фото: Челябинскстат

Наибольшая доля среди уехавших — среди тех, кто отправился в другие регионы России Фото: Челябинскстат

Тенденция изменилась: в регион стали приезжать реже, чем покидать его Фото: Челябинскстат