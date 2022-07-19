СКР: медведь убил жителя Ноябрьска, который кормил его

Сотрудники полиции ликвидировали медведя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Ноябрьска (ЯНАО) в течении двух лет подкармливал медведя, после чего хищник убил мужчину. Как сообщается на сайте окружного СУ СКР, дикий зверь вернулся на место, где оставил жертву.

«По результатам проведенной следственной работы установлено, что двое мужчин, проживающие во временном жилище на территории лесотундры, в течение 2-х лет подкармливали дикого медвежонка, приучив его регулярно приходить к ним за едой.18 июля 2022 года около 19 часов дикое животное внезапно напало на кормившего его мужчину, причинив тому смертельные телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Добавляется, что в момент убийства рядом был очевидец, который успел скрыться в домике. Однако медведь опрокинул здание и укусил жителя. Пострадавший отбился от хищника при помощи топора. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции ликвидировали животное. В ходе судебно-криминалистической экспертизы была установлена личность погибшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в районе озера светлое в 20 километрах от Ноябрьска найдено тело мужчины. Его загрыз медведь.