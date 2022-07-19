Майор тюменской полиции арестован за избиение родственника. Он умер от полученных травм. Видео

20 июля 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Ярослав Постников был арестован до 16 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центральный суд Тюмени на 2 месяца арестовал начальника отделения по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков МО МВД России «Тобольский» Ярослава Постникова. Об этом с места событий сообщил журналист URA.RU Денис Моргунов. Постников обвиняется по ч.4 ст. 111 УК РФ — нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. «Ярослав Постников был арестован на 1 месяц 29 суток. Он подозревается в избиении родственника, который после драки скончался, — сообщил журналист URA.RU из зала заседаний Центрального суда Тюмени. По версии следствия, инцидент произошел ночью 17 июля 2022 года в СНТ «Медик», где во время пьяной ссоры обвиняемый избил родственника. От полученных травм последний скончался в одной из тюменских больниц через несколько часов. В разговоре с журналистом URA.RU обвиняемый заявил, что на самом деле пытался спасти родственника, которому во время отдыха внезапно стало плохо. «Основная цель у меня была помочь ему. Но я не справился, не умел медицинскую помощь оказывать. Из-за этого я причинил ему такой вред здоровью, но никаких конфликтов не было. Мы очень близкие родственники. Я, когда срывал рвотные массы, он захлебывался, задыхался. Я нанес ему удар в область живота, чтобы он мог срыгнуть и не смог умереть, чтобы не оставлять его в опасности в такой ситуации. Также я пытался привести его в сознание путем нанесения по лицу пощечин. Он падал на асфальт неоднократно, потому что был очень пьяным и не мог держаться», — заявил Постников в беседе с журналистом агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Центральный суд Тюмени на 2 месяца арестовал начальника отделения по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков МО МВД России «Тобольский» Ярослава Постникова. Об этом с места событий сообщил журналист URA.RU Денис Моргунов. Постников обвиняется по ч.4 ст. 111 УК РФ — нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. «Ярослав Постников был арестован на 1 месяц 29 суток. Он подозревается в избиении родственника, который после драки скончался, — сообщил журналист URA.RU из зала заседаний Центрального суда Тюмени. По версии следствия, инцидент произошел ночью 17 июля 2022 года в СНТ «Медик», где во время пьяной ссоры обвиняемый избил родственника. От полученных травм последний скончался в одной из тюменских больниц через несколько часов. В разговоре с журналистом URA.RU обвиняемый заявил, что на самом деле пытался спасти родственника, которому во время отдыха внезапно стало плохо. «Основная цель у меня была помочь ему. Но я не справился, не умел медицинскую помощь оказывать. Из-за этого я причинил ему такой вред здоровью, но никаких конфликтов не было. Мы очень близкие родственники. Я, когда срывал рвотные массы, он захлебывался, задыхался. Я нанес ему удар в область живота, чтобы он мог срыгнуть и не смог умереть, чтобы не оставлять его в опасности в такой ситуации. Также я пытался привести его в сознание путем нанесения по лицу пощечин. Он падал на асфальт неоднократно, потому что был очень пьяным и не мог держаться», — заявил Постников в беседе с журналистом агентства.