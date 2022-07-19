19 июля 2022

Свердловский врач раскрыл, как долго COVID будет бушевать в мире

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, медсестра, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Ближайшие 25 лет мир будет бороться с коронавирусной инфекцией Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирус никуда не уйдет в ближайшие годы. Борьба с эпидемией затянется на десятки лет. И речь идет не только о России, но и обо всем мире. Таким мнением с URA.RU поделился врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев.

«Ковид никуда не уйдет, несмотря на существующие предположения о том, что инфекция в конечном итоге пойдет на спад, а позже и вовсе сойдет на нет. Есть гипотеза американских ученых о том, что ближайшие 25 лет мир будет бороться с коронавирусной инфекцией. Я разделяю эту гипотезу», — сказал Соловьев.

Ранее агентство писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил в регионе ограничения, введенные в пандемию коронавируса. Глава региона отметил, что это решение связано с улучшением ситуации с коронавирусом в Свердловской области. Позже Куйвашев подписал указ об отмене масочного режима в регионе.

Большинство переболевших коронавирусом свердловчан столкнулись с проявлениями постковидного синдрома. Люди страдают от симптомов, длящихся от 4 до 12 недель, а иногда и дольше. Это слабость, одышка, потеря волос, сосудистые и васкулитные проявления на коже, аритмия. И еще с десяток других. При этом большая часть из них не обращаются за медицинской помощью. Пройти диспансеризацию должен каждый, кто перенес ковид.

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Коронавирус никуда не уйдет в ближайшие годы. Борьба с эпидемией затянется на десятки лет. И речь идет не только о России, но и обо всем мире. Таким мнением с URA.RU поделился врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев. «Ковид никуда не уйдет, несмотря на существующие предположения о том, что инфекция в конечном итоге пойдет на спад, а позже и вовсе сойдет на нет. Есть гипотеза американских ученых о том, что ближайшие 25 лет мир будет бороться с коронавирусной инфекцией. Я разделяю эту гипотезу», — сказал Соловьев. Ранее агентство писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил в регионе ограничения, введенные в пандемию коронавируса. Глава региона отметил, что это решение связано с улучшением ситуации с коронавирусом в Свердловской области. Позже Куйвашев подписал указ об отмене масочного режима в регионе. Большинство переболевших коронавирусом свердловчан столкнулись с проявлениями постковидного синдрома. Люди страдают от симптомов, длящихся от 4 до 12 недель, а иногда и дольше. Это слабость, одышка, потеря волос, сосудистые и васкулитные проявления на коже, аритмия. И еще с десяток других. При этом большая часть из них не обращаются за медицинской помощью. Пройти диспансеризацию должен каждый, кто перенес ковид.
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