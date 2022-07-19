Свердловский врач раскрыл, как долго COVID будет бушевать в мире

20 июля 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Ближайшие 25 лет мир будет бороться с коронавирусной инфекцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус никуда не уйдет в ближайшие годы. Борьба с эпидемией затянется на десятки лет. И речь идет не только о России, но и обо всем мире. Таким мнением с URA.RU поделился врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев. «Ковид никуда не уйдет, несмотря на существующие предположения о том, что инфекция в конечном итоге пойдет на спад, а позже и вовсе сойдет на нет. Есть гипотеза американских ученых о том, что ближайшие 25 лет мир будет бороться с коронавирусной инфекцией. Я разделяю эту гипотезу», — сказал Соловьев. Ранее агентство писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил в регионе ограничения, введенные в пандемию коронавируса. Глава региона отметил, что это решение связано с улучшением ситуации с коронавирусом в Свердловской области. Позже Куйвашев подписал указ об отмене масочного режима в регионе. Большинство переболевших коронавирусом свердловчан столкнулись с проявлениями постковидного синдрома. Люди страдают от симптомов, длящихся от 4 до 12 недель, а иногда и дольше. Это слабость, одышка, потеря волос, сосудистые и васкулитные проявления на коже, аритмия. И еще с десяток других. При этом большая часть из них не обращаются за медицинской помощью. Пройти диспансеризацию должен каждый, кто перенес ковид.

Коронавирус никуда не уйдет в ближайшие годы. Борьба с эпидемией затянется на десятки лет. И речь идет не только о России, но и обо всем мире. Таким мнением с URA.RU поделился врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев. «Ковид никуда не уйдет, несмотря на существующие предположения о том, что инфекция в конечном итоге пойдет на спад, а позже и вовсе сойдет на нет. Есть гипотеза американских ученых о том, что ближайшие 25 лет мир будет бороться с коронавирусной инфекцией. Я разделяю эту гипотезу», — сказал Соловьев. Ранее агентство писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил в регионе ограничения, введенные в пандемию коронавируса. Глава региона отметил, что это решение связано с улучшением ситуации с коронавирусом в Свердловской области. Позже Куйвашев подписал указ об отмене масочного режима в регионе. Большинство переболевших коронавирусом свердловчан столкнулись с проявлениями постковидного синдрома. Люди страдают от симптомов, длящихся от 4 до 12 недель, а иногда и дольше. Это слабость, одышка, потеря волос, сосудистые и васкулитные проявления на коже, аритмия. И еще с десяток других. При этом большая часть из них не обращаются за медицинской помощью. Пройти диспансеризацию должен каждый, кто перенес ковид.