Мэр Екатеринбурга обозлился на бизнесмена в WhatsApp-чате. Тот ответил жестким ультиматумом

20 июля 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

В последнее время Алексей Орлов все чаще говорит о необходимости ликвидации беспорядочно размещенных киосков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов возмутился действиями бизнесмена, установившего пункт проката детских автомобилей в парке XXII Партсъезда. Увидев фото в корпоративном WhatsApp-чате, он распорядился немедленно снести объект, рассказал URA.RU один из участников беседы. Поручение исполнили через несколько часов. «Пункт проката установили в четверг. В пятницу в чат, где сидят Орлов, главы районов и чиновники, ответственные за благоустройство, скинули фото павильона, расположенного прямо на газоне. Орлов тут же приказал убрать его — без разбирательств. Он считает это колхозом. Утром 16-го на место приехала спецтехника», — поделился источник, прикрепив фото. В пресс-службе мэрии не подтвердили, но и не опровергли слова инсайдера. Тем самым бизнесменом оказался совладелец компании «Вимакс» Максим Пыцко, который с подачи журналистов стал известен в городе как «батутный король». Ранее Пыцко нашел лазейку в законодательстве, позволившую ему получить около 300 земельных разрешений, установить на участках батуты и собирать с них прибыль, ничего не отчисляя в бюджет. Мэрия пыталась через суды взыскать с Пыцко арендную плату задним числом, но проиграла. Новость по теме «Батутный король» срывает приказ мэра Екатеринбурга Участок в парке XXII Партсъезда он получил, как и другие земли, от свердловского мингосимущества (Пыцко — бывший сотрудник ведомства). Произошедшее он в разговоре с URA.RU назвал кражей, поскольку пункт проката МБУ «Зеленстрой» вывезло в неизвестном ему направлении. Также Пыцко напомнил, что власти, если считают объект нелегальным (хотя Пыцко уверен в своей правоте), должны были уведомить его о выносе конструкции как минимум за неделю. «Высшие руководители города дают заведомо преступный приказ убрать, увезти в неизвестном направлении. Вот такое качество руководителей у нас в городе, что они даже не знают закон», — сказал Пыцко, отметив, что «не имеет претензий к мужикам из „Зеленстроя“», которые просто выполняли поручение. Коммерсант дал чиновникам сутки для выхода на связь («надо общаться в правовом поле»). В противном случае будут обращения в полицию и Следственный комитет, пригрозил Пыцко. Пункт проката в недавно отремонтированном парке появился в четверг. Его вынесли в субботу утром Фото: участник WhatsApp-чата Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов возмутился действиями бизнесмена, установившего пункт проката детских автомобилей в парке XXII Партсъезда. Увидев фото в корпоративном WhatsApp-чате, он распорядился немедленно снести объект, рассказал URA.RU один из участников беседы. Поручение исполнили через несколько часов. «Пункт проката установили в четверг. В пятницу в чат, где сидят Орлов, главы районов и чиновники, ответственные за благоустройство, скинули фото павильона, расположенного прямо на газоне. Орлов тут же приказал убрать его — без разбирательств. Он считает это колхозом. Утром 16-го на место приехала спецтехника», — поделился источник, прикрепив фото. В пресс-службе мэрии не подтвердили, но и не опровергли слова инсайдера. Тем самым бизнесменом оказался совладелец компании «Вимакс» Максим Пыцко, который с подачи журналистов стал известен в городе как «батутный король». Ранее Пыцко нашел лазейку в законодательстве, позволившую ему получить около 300 земельных разрешений, установить на участках батуты и собирать с них прибыль, ничего не отчисляя в бюджет. Мэрия пыталась через суды взыскать с Пыцко арендную плату задним числом, но проиграла. Участок в парке XXII Партсъезда он получил, как и другие земли, от свердловского мингосимущества (Пыцко — бывший сотрудник ведомства). Произошедшее он в разговоре с URA.RU назвал кражей, поскольку пункт проката МБУ «Зеленстрой» вывезло в неизвестном ему направлении. Также Пыцко напомнил, что власти, если считают объект нелегальным (хотя Пыцко уверен в своей правоте), должны были уведомить его о выносе конструкции как минимум за неделю. «Высшие руководители города дают заведомо преступный приказ убрать, увезти в неизвестном направлении. Вот такое качество руководителей у нас в городе, что они даже не знают закон», — сказал Пыцко, отметив, что «не имеет претензий к мужикам из „Зеленстроя“», которые просто выполняли поручение. Коммерсант дал чиновникам сутки для выхода на связь («надо общаться в правовом поле»). В противном случае будут обращения в полицию и Следственный комитет, пригрозил Пыцко.