В Челябинской области задержали гражданина Молдавии

Мужчину передали сотрудникам полиции (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в Магнитогорске задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске Республики Молдова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, мужчину разыскивали с 2015 года.

«Росгвардейцы получили сообщения из отдела по вопросам миграции Орджоникидзевского района. Сотрудница подразделения обнаружила, что мужчина находился в федеральном розыске Молдовы. Росгвардейцы решили проверить его личность», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

Выяснилось, что мужчина находился в розыске с 15 декабря 2015 года. Его задержали и передали сотрудникам полиции.