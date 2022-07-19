19 июля 2022

В Челябинской области задержали гражданина Молдавии

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, гимназия, арест, захват, террорист, школа, заложник, росгвардия, вневедомственная охрана, вежливые люди, задержание, активист, лицей
Мужчину передали сотрудникам полиции (фото из архива) Фото:

В Челябинской области в Магнитогорске задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске Республики Молдова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, мужчину разыскивали с 2015 года.

«Росгвардейцы получили сообщения из отдела по вопросам миграции Орджоникидзевского района. Сотрудница подразделения обнаружила, что мужчина находился в федеральном розыске Молдовы. Росгвардейцы решили проверить его личность», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

Выяснилось, что мужчина находился в розыске с 15 декабря 2015 года. Его задержали и передали сотрудникам полиции.

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В Челябинской области в Магнитогорске задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске Республики Молдова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, мужчину разыскивали с 2015 года. «Росгвардейцы получили сообщения из отдела по вопросам миграции Орджоникидзевского района. Сотрудница подразделения обнаружила, что мужчина находился в федеральном розыске Молдовы. Росгвардейцы решили проверить его личность», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону. Выяснилось, что мужчина находился в розыске с 15 декабря 2015 года. Его задержали и передали сотрудникам полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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