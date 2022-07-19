Новая разновидность коронавируса «Кентавр» по симптомам напоминает «Омикрон». Об этом URA.RU рассказал врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев.
«Отличительной чертой „Кентавра“ является ночная потливость. В целом симптомы „Кентавра“ схожи с „Омикроном“. У больного наблюдается повышенная температура, насморк, кашель и воспаление лимфоузлов. Болезнь обычно протекает в легкой форме», — поделился Соловьев.
Ранее URA.RU писало, что характерная черта кашля при «Омикроне», в отличие от других респираторных заболеваний, — это наличие катарального воспаления. То есть воспаление идет в слизистой. Причина не в мокроте, как это бывает обычно. Нужно увлажнять слизистую, стараться больше проветривать, увлажнять батарею, ставить увлажнители воздуха в помещениях. Важно, чтобы температура воздуха в помещении была прохладной.
Свердловский врач отметил, что коронавирус никуда не уйдет в ближайшие годы. Борьба с эпидемией затянется на десятки лет. И речь идет не только о России, но и обо всем мире. Есть гипотеза американских ученых о том, что ближайшие 25 лет мир будет бороться с коронавирусной инфекцией.
Симптомы «Кентавра»
Инфографика URA.RU
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Новая разновидность коронавируса «Кентавр» по симптомам напоминает «Омикрон». Об этом URA.RU рассказал врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев. «Отличительной чертой „Кентавра“ является ночная потливость. В целом симптомы „Кентавра“ схожи с „Омикроном“. У больного наблюдается повышенная температура, насморк, кашель и воспаление лимфоузлов. Болезнь обычно протекает в легкой форме», — поделился Соловьев. Ранее URA.RU писало, что характерная черта кашля при «Омикроне», в отличие от других респираторных заболеваний, — это наличие катарального воспаления. То есть воспаление идет в слизистой. Причина не в мокроте, как это бывает обычно. Нужно увлажнять слизистую, стараться больше проветривать, увлажнять батарею, ставить увлажнители воздуха в помещениях. Важно, чтобы температура воздуха в помещении была прохладной. Свердловский врач отметил, что коронавирус никуда не уйдет в ближайшие годы. Борьба с эпидемией затянется на десятки лет. И речь идет не только о России, но и обо всем мире. Есть гипотеза американских ученых о том, что ближайшие 25 лет мир будет бороться с коронавирусной инфекцией.