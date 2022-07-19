Свердловский врач рассказал о главных симптомах «Кентавра». Инфографика

20 июля 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Новая разновидность коронавируса «Кентавр» по симптомам напоминает «Омикрон» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новая разновидность коронавируса «Кентавр» по симптомам напоминает «Омикрон». Об этом URA.RU рассказал врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев. «Отличительной чертой „Кентавра“ является ночная потливость. В целом симптомы „Кентавра“ схожи с „Омикроном“. У больного наблюдается повышенная температура, насморк, кашель и воспаление лимфоузлов. Болезнь обычно протекает в легкой форме», — поделился Соловьев. Ранее URA.RU писало, что характерная черта кашля при «Омикроне», в отличие от других респираторных заболеваний, — это наличие катарального воспаления. То есть воспаление идет в слизистой. Причина не в мокроте, как это бывает обычно. Нужно увлажнять слизистую, стараться больше проветривать, увлажнять батарею, ставить увлажнители воздуха в помещениях. Важно, чтобы температура воздуха в помещении была прохладной. Свердловский врач отметил, что коронавирус никуда не уйдет в ближайшие годы. Борьба с эпидемией затянется на десятки лет. И речь идет не только о России, но и обо всем мире. Есть гипотеза американских ученых о том, что ближайшие 25 лет мир будет бороться с коронавирусной инфекцией. Симптомы «Кентавра» Инфографика URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Новая разновидность коронавируса «Кентавр» по симптомам напоминает «Омикрон». Об этом URA.RU рассказал врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев. «Отличительной чертой „Кентавра“ является ночная потливость. В целом симптомы „Кентавра“ схожи с „Омикроном“. У больного наблюдается повышенная температура, насморк, кашель и воспаление лимфоузлов. Болезнь обычно протекает в легкой форме», — поделился Соловьев. Ранее URA.RU писало, что характерная черта кашля при «Омикроне», в отличие от других респираторных заболеваний, — это наличие катарального воспаления. То есть воспаление идет в слизистой. Причина не в мокроте, как это бывает обычно. Нужно увлажнять слизистую, стараться больше проветривать, увлажнять батарею, ставить увлажнители воздуха в помещениях. Важно, чтобы температура воздуха в помещении была прохладной. Свердловский врач отметил, что коронавирус никуда не уйдет в ближайшие годы. Борьба с эпидемией затянется на десятки лет. И речь идет не только о России, но и обо всем мире. Есть гипотеза американских ученых о том, что ближайшие 25 лет мир будет бороться с коронавирусной инфекцией.