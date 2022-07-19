На продажу квартиры в некоторых районах Сургута уйдет всего около месяца Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Быстрее всего жилье в Сургуте покупают в Северном жилом районе — в среднем на продажу уходит меньше месяца. Еще спросом пользуются квартиры в Северо-Восточном и Восточном районах — здесь недвижимость продают примерно за месяц. Об этом URA.RU рассказали в агентстве «Этажи».

«На первом месте оказался Северный жилой район (не включая район Ж/Д вокзала и микрорайон ПИКС), где средний срок продажи квартир составляет всего 27 дней. На втором месте Северо-Восточный район со сроком продажи 29 дней. Далее следует Восточный район, где на продажу квартиры уходит в среднем 32 дня», — сообщила корреспонденту URA.RU директор по маркетингу компании «Этажи» в Сургуте Рания Гнатив.

По оценкам риэлторов, на продажу квартиры в Центральном районе уйдет 34 дня, а в поселке Белый Яр всего лишь 36. Тем временем в микрорайоне Железнодорожников жилье покупают в среднем за 39 дней, а в поселке Солнечном — 51. Дольше всего жилая недвижимость продается в Северном промышленном районе, Черном Мысе, а также Барсово — от 55 до 75 дней.

При этом скорость продажи жилой недвижимости зависит от ряда факторов. Например, в первой тройке районов такие результаты связаны с тем, что там одни из самых доступных цен на квартиры, а также имеется хорошо развитая инфраструктура. «В центральной части города квартиры пользуются спросом, но цена на них выше рыночной из-за этого и скорость продажи меньше», — добавляет Гнатив.

Ранее URA.RU рассказывало, сколько времени уйдет на продажу квартир в крупных городах ХМАО. Например, жилье в Нижневартовске в среднем покупают почти за четыре месяца.

Быстрее всего жилье в Сургуте покупают в Северном жилом районе Фото URA.RU

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