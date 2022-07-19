19 июля 2022

В ХМАО ребенку выплатят ущерб за травму в магазине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Халатность дорого стоила владельцу магазина Фото:

Прокуратура Лангепаса (ХМАО) вступилась за мальчика, придавленного дверью в магазине, взыскав через суд компенсацию морального вреда в пользу ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте окружного надзорного ведомства.

«Прокуратура Лангепаса провела проверку по факту получения малолетним ребенком травмы в магазине. Установлено, что в апреле 2022 года жительница города со своим двухлетним сыном пришла в строительный магазин, где на мальчика упала незакрепленная металлическая сейф-дверь. В результате ребенку были причинены телесные повреждения. Проверка показала, что в нарушение действующего законодательства в торговом зале магазина не обеспечены безопасные условия для покупателей, что привело к получению травмы мальчиком», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Прокурор Лангепаса направил в суд исковое заявление к владельцу строительного магазина о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд иск прокурора удовлетворил. Кроме того, на основании Федерального закона «О защите прав потребителей» за допущенные нарушения с владельца магазина взыскан штраф в размере 50 тысяч рублей.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Прокуратура Лангепаса (ХМАО) вступилась за мальчика, придавленного дверью в магазине, взыскав через суд компенсацию морального вреда в пользу ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте окружного надзорного ведомства. «Прокуратура Лангепаса провела проверку по факту получения малолетним ребенком травмы в магазине. Установлено, что в апреле 2022 года жительница города со своим двухлетним сыном пришла в строительный магазин, где на мальчика упала незакрепленная металлическая сейф-дверь. В результате ребенку были причинены телесные повреждения. Проверка показала, что в нарушение действующего законодательства в торговом зале магазина не обеспечены безопасные условия для покупателей, что привело к получению травмы мальчиком», — говорится в официальном сообщении прокуратуры. Прокурор Лангепаса направил в суд исковое заявление к владельцу строительного магазина о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд иск прокурора удовлетворил. Кроме того, на основании Федерального закона «О защите прав потребителей» за допущенные нарушения с владельца магазина взыскан штраф в размере 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...