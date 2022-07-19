В ХМАО ребенку выплатят ущерб за травму в магазине

20 июля 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Халатность дорого стоила владельцу магазина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Лангепаса (ХМАО) вступилась за мальчика, придавленного дверью в магазине, взыскав через суд компенсацию морального вреда в пользу ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте окружного надзорного ведомства. «Прокуратура Лангепаса провела проверку по факту получения малолетним ребенком травмы в магазине. Установлено, что в апреле 2022 года жительница города со своим двухлетним сыном пришла в строительный магазин, где на мальчика упала незакрепленная металлическая сейф-дверь. В результате ребенку были причинены телесные повреждения. Проверка показала, что в нарушение действующего законодательства в торговом зале магазина не обеспечены безопасные условия для покупателей, что привело к получению травмы мальчиком», — говорится в официальном сообщении прокуратуры. Прокурор Лангепаса направил в суд исковое заявление к владельцу строительного магазина о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд иск прокурора удовлетворил. Кроме того, на основании Федерального закона «О защите прав потребителей» за допущенные нарушения с владельца магазина взыскан штраф в размере 50 тысяч рублей. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Прокуратура Лангепаса (ХМАО) вступилась за мальчика, придавленного дверью в магазине, взыскав через суд компенсацию морального вреда в пользу ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте окружного надзорного ведомства. «Прокуратура Лангепаса провела проверку по факту получения малолетним ребенком травмы в магазине. Установлено, что в апреле 2022 года жительница города со своим двухлетним сыном пришла в строительный магазин, где на мальчика упала незакрепленная металлическая сейф-дверь. В результате ребенку были причинены телесные повреждения. Проверка показала, что в нарушение действующего законодательства в торговом зале магазина не обеспечены безопасные условия для покупателей, что привело к получению травмы мальчиком», — говорится в официальном сообщении прокуратуры. Прокурор Лангепаса направил в суд исковое заявление к владельцу строительного магазина о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд иск прокурора удовлетворил. Кроме того, на основании Федерального закона «О защите прав потребителей» за допущенные нарушения с владельца магазина взыскан штраф в размере 50 тысяч рублей.