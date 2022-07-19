Федеральный санаторий слил в тюменскую почву токсичные отходы

20 июля 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Сапропелевая грязь помогает лечить людей, но землю делает токсичной (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Реабилитационный центр Фонда социального страхования РФ «Тараскуль» слил отработанную лечебную грязь в почву Тюменского района области, сделав землю токсичной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Центром реабилитации ФСС РФ „Тараскуль“ допущен разлив отработанной сапропелевой грязи на ландшафт местности, вызвавший токсическое воздействие на почву. Площадь составила не менее 280 м². Как показали исследования, отходы на почве относятся к IV классу опасности», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Проверку в отношении учреждения силовики начали по сообщению одного из жителей Тюмени. И оказалось, что санаторий в Тюменском районе не соблюдает законодательство. Природоохранный прокурор оштрафовал одного из сотрудников центра на 10 тысяч рублей. Сейчас учреждение очищает землю, которую само же и загрязнило. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Реабилитационный центр Фонда социального страхования РФ «Тараскуль» слил отработанную лечебную грязь в почву Тюменского района области, сделав землю токсичной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Центром реабилитации ФСС РФ „Тараскуль“ допущен разлив отработанной сапропелевой грязи на ландшафт местности, вызвавший токсическое воздействие на почву. Площадь составила не менее 280 м². Как показали исследования, отходы на почве относятся к IV классу опасности», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Проверку в отношении учреждения силовики начали по сообщению одного из жителей Тюмени. И оказалось, что санаторий в Тюменском районе не соблюдает законодательство. Природоохранный прокурор оштрафовал одного из сотрудников центра на 10 тысяч рублей. Сейчас учреждение очищает землю, которую само же и загрязнило.