Сбер продает актив пермского агрохолдинга «Ашатли»

Стоимость агрокомплекса — 149 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Уинском районе Пермского края продают агрокомплекс «Нива», который находится в конкурсном производстве. Ранее предприятие принадлежало агрохолдингу «Ашатли», который не смог выплатить кредит Сбербанку и находится в процессе банкротства. Объявление о продаже комплекса опубликовано на «Авито».

«Агрокомплекс „ООО Нива“ Пермский край, стоимость — 145 млн рублей», — сообщается в объявлении. Продавцом указана компания «Активы Сбербанка».

Агрокомплекс насчитывает 2257 голов крупного рогатого скота, 1145 из них — коровы. Площадь земель для выращивания корма для животных — 3707 га. В комплексе имеются 5 корпусов молочно-товарных ферм, 2 зернохранилища, цех по переработке молока, молочный блок, завод, мельница и пропускних с теплой стоянкой.

В 2017 году ООО «Ашатли» не смогло выплатить кредит Сбербанку, который взяло на развитие производства. С организации пытались взыскать долг размером 273 млн, после чего была начата процедура конкурсного производства. Также ранее банкротами были признаны и другие компании холдинга: ООО «Сепыч», ООО «Пихтовское» и др.

«Ашатли» — один из крупнейших участников сельхозрынка в Пермском крае. Холдинг ежегодно выпускает более 1 тыс. тонн цельномолочной продукции, 120 тонн сливочного масла и 240 тонн сыра. Продукция компании насчитывает 17 наименований.