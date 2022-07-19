В центре Тюмени снесут неблагополучный район. Фото

20 июля 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Жители соседней многоэтажки называют дома 73 и 77 на улице Минской центром притяжения для бомжей и наркоманов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стало известно, когда снесут дома на улице Минской в Тюмени, которые, по словам жителей соседних домов, являются магнитом для асоциальных граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В этом году заключены муниципальные контракты на снос домов номер 73 и 77 по улице Минской. Как только будут обеспечены жилищные права всех проживавших там граждан, указанные объекты передадут подрядной организации для сноса. На данный момент в каждом из этих домов осталось по две квартиры, с владельцами которых процедура обеспечения жилищных прав еще не завершена», — передает пресс-служба. Жители соседней многоэтажки по улице Минская, 71/1 обеспокоены тем, что в пустые дома часто проникают асоциальные граждане. «Эти дома давно пора снести. Там постоянно трутся наркоманы и бомжи. Место притяжения для них какое-то, как магнит», — рассказала читательница URA.RU на правах анонимности. При этом данные дома нельзя назвать заброшенными, так как за ними ведется постоянный контроль со стороны специалистов городского имущественного казначейства и сотрудников УМВД. Дом под номером 75 по этой же улице аварийным признан намного позже соседних. Согласно распоряжению администрации его должны отселить до первого января 2029 года. Дом по улице Минская, 77 Фото: пресс-служба Администрации Тюмени Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Стало известно, когда снесут дома на улице Минской в Тюмени, которые, по словам жителей соседних домов, являются магнитом для асоциальных граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В этом году заключены муниципальные контракты на снос домов номер 73 и 77 по улице Минской. Как только будут обеспечены жилищные права всех проживавших там граждан, указанные объекты передадут подрядной организации для сноса. На данный момент в каждом из этих домов осталось по две квартиры, с владельцами которых процедура обеспечения жилищных прав еще не завершена», — передает пресс-служба. Жители соседней многоэтажки по улице Минская, 71/1 обеспокоены тем, что в пустые дома часто проникают асоциальные граждане. «Эти дома давно пора снести. Там постоянно трутся наркоманы и бомжи. Место притяжения для них какое-то, как магнит», — рассказала читательница URA.RU на правах анонимности. При этом данные дома нельзя назвать заброшенными, так как за ними ведется постоянный контроль со стороны специалистов городского имущественного казначейства и сотрудников УМВД. Дом под номером 75 по этой же улице аварийным признан намного позже соседних. Согласно распоряжению администрации его должны отселить до первого января 2029 года.