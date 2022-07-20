Уральский медик раскрыл тайну появления ковид-штамма «Кентавр»

Имя новому штамму коронавируса дал пользователь соцсети Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Имя новому штамму коронавируса — «Кентавр» — дал рядовой пользователь Twitter (заблокирован в России — прим. ред.). Пост моментально стал вирусным. Об этом URA.RU рассказал врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев.

«Пользователь Twitter написал, что дал новое имя новому штамму коронавируса. В русском языке название штамма звучит как „кентавр“. Сам же автор дал его в честь созвездия „Центавр“. Из-за громкого и запоминающегося имени о штамме начали писать мировые СМИ, что в свою очередь сделало его [штамм] знаменитым», — рассказал Соловьев.

Ранее агентство писало, что новая разновидность коронавируса «Кентавр» по симптомам напоминает «Омикрон». Отличительной чертой «Кентавра» является ночная потливость. В целом симптомы «Кентавра» схожи с «Омикроном». У больного наблюдается повышенная температура, насморк, кашель и воспаление лимфоузлов.

Сам ковид никуда не уйдет, несмотря на существующие предположения о том, что инфекция в конечном итоге пойдет на спад, а позже и вовсе сойдет на нет. Есть гипотеза американских ученых о том, что ближайшие 25 лет мир будет бороться с коронавирусной инфекцией.