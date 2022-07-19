19 июля 2022

Челябинка в 15 лет забеременела после изнасилования опекуном

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото:

Жительница Челябинской области забеременела в 15-летнем возрасте, став жертвой изнасилования со стороны приемного отца. События произошли семь лет назад, но мужчину задержали только сейчас, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«События происходили в одном из поселков Сосновского района в период с 2009 по 2015 год. Девушка, которой сейчас 22 года, росла в приемной семье и неоднократно становилась жертвой изнасилования со стороны 56-летнего опекуна. В 15-летнем возрасте она забеременела от мужчины и родила, затем уехала в другой город, где и живет сейчас, отношения с приемным отцом не поддерживает. О том, что она была жертвой насилия, стало известно только сейчас фактически случайно», — рассказал источник.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Он задержан, решается вопрос о заключении под стражу. Он признал вину в преступлении. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области в ответ на запрос URA.RU заявили, что информацию не комментируют.

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Жительница Челябинской области забеременела в 15-летнем возрасте, став жертвой изнасилования со стороны приемного отца. События произошли семь лет назад, но мужчину задержали только сейчас, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «События происходили в одном из поселков Сосновского района в период с 2009 по 2015 год. Девушка, которой сейчас 22 года, росла в приемной семье и неоднократно становилась жертвой изнасилования со стороны 56-летнего опекуна. В 15-летнем возрасте она забеременела от мужчины и родила, затем уехала в другой город, где и живет сейчас, отношения с приемным отцом не поддерживает. О том, что она была жертвой насилия, стало известно только сейчас фактически случайно», — рассказал источник. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Он задержан, решается вопрос о заключении под стражу. Он признал вину в преступлении. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области в ответ на запрос URA.RU заявили, что информацию не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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