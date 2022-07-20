Ширвиндт привезет в Челябинск туристов на пельмени и массаж

В Миассе путешественников ждет мастер-класс по лепке пельменей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 5 сентября на неделю ждут телеведущего и гастроблогера youtube-канала «Съедобное-Несъедобное» Михаила Ширвиндта с авторским туром, включающим посещение музея пельменей и знакомство с чемпионом по массажу. Как URA.RU сообщил директор агентства «Одиссея» Адисон Хакназаров, путешествие начнется с родины экс-губернатора.

«Тур намечается на 5—12 сентября. Планируется, что он состоится при участии автора youtube-канала „Съедобное-Несъедобное“ Михаила Ширвиндта. Туристы посетят города и села Челябинской области», — рассказал URA.RU Хакназаров.

Сейчас турагентство «Кругосветка» из Нижнего Новгорода формирует группу путешественников в количестве 10—16 человек. Поездка начнется с Пластовского района. Там в селе Верхняя Санарка, которая является родиной экс-губернатора области Петра Сумина, туристы научатся добывать минералы и смогут унести их с собой.

В турмаршрут также включено посещение Златоуста, Миасса, Сатки. За время поездки гости попробуют бешбармак и губадию, красный творог, печеную тыкву и другие блюда. Участники смогут увидеть, как будет сниматься очередной выпуск гастрошоу Ширвиндта. В завершающий день путешествия для желающих организуют баню по традициям уральских старообрядцев. В сауну пригласят чемпионов России по бане и по массажу.