Новый вариант «Омикрона» заразит в четыре раза больше свердловчан

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Штаммы BA.4 и BA.5 сравнивают с корью Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Штаммы коронавируса BA.4 и BA.5. распространяются на 25% быстрее. Таким мнением с URA.RU поделился врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев.

«Штаммы BA.4 и BA.5 распространяются на 25% быстрее. Они очень заразны, что позволяет их сравнить с корью. Во время китайского штамма коронавируса один человек заражал двух-трех. Новые разновидности вируса „Омикрон“ заражают до четырнадцати человек», — рассказал Соловьев.

Ранее агентство писало, что новая разновидность коронавируса «Кентавр» по симптомам напоминает «Омикрон». Отличительной чертой «Кентавра» является ночная потливость. У больного наблюдается повышенная температура, насморк, кашель и воспаление лимфоузлов.

Эксперт уверен, что сам ковид никуда не уйдет, несмотря на существующие предположения о том, что инфекция в конечном итоге пойдет на спад, а позже и вовсе сойдет на нет. Есть гипотеза американских ученых о том, что бороться с коронавирусной инфекцией мир будет ближайшие 25 лет.

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Штаммы коронавируса BA.4 и BA.5. распространяются на 25% быстрее. Таким мнением с URA.RU поделился врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев. «Штаммы BA.4 и BA.5 распространяются на 25% быстрее. Они очень заразны, что позволяет их сравнить с корью. Во время китайского штамма коронавируса один человек заражал двух-трех. Новые разновидности вируса „Омикрон“ заражают до четырнадцати человек», — рассказал Соловьев. Ранее агентство писало, что новая разновидность коронавируса «Кентавр» по симптомам напоминает «Омикрон». Отличительной чертой «Кентавра» является ночная потливость. У больного наблюдается повышенная температура, насморк, кашель и воспаление лимфоузлов. Эксперт уверен, что сам ковид никуда не уйдет, несмотря на существующие предположения о том, что инфекция в конечном итоге пойдет на спад, а позже и вовсе сойдет на нет. Есть гипотеза американских ученых о том, что бороться с коронавирусной инфекцией мир будет ближайшие 25 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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