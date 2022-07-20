Новый вариант «Омикрона» заразит в четыре раза больше свердловчан

20 июля 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Штаммы BA.4 и BA.5 сравнивают с корью Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Штаммы коронавируса BA.4 и BA.5. распространяются на 25% быстрее. Таким мнением с URA.RU поделился врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев. «Штаммы BA.4 и BA.5 распространяются на 25% быстрее. Они очень заразны, что позволяет их сравнить с корью. Во время китайского штамма коронавируса один человек заражал двух-трех. Новые разновидности вируса „Омикрон“ заражают до четырнадцати человек», — рассказал Соловьев. Ранее агентство писало, что новая разновидность коронавируса «Кентавр» по симптомам напоминает «Омикрон». Отличительной чертой «Кентавра» является ночная потливость. У больного наблюдается повышенная температура, насморк, кашель и воспаление лимфоузлов. Эксперт уверен, что сам ковид никуда не уйдет, несмотря на существующие предположения о том, что инфекция в конечном итоге пойдет на спад, а позже и вовсе сойдет на нет. Есть гипотеза американских ученых о том, что бороться с коронавирусной инфекцией мир будет ближайшие 25 лет. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Штаммы коронавируса BA.4 и BA.5. распространяются на 25% быстрее. Таким мнением с URA.RU поделился врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев. «Штаммы BA.4 и BA.5 распространяются на 25% быстрее. Они очень заразны, что позволяет их сравнить с корью. Во время китайского штамма коронавируса один человек заражал двух-трех. Новые разновидности вируса „Омикрон“ заражают до четырнадцати человек», — рассказал Соловьев. Ранее агентство писало, что новая разновидность коронавируса «Кентавр» по симптомам напоминает «Омикрон». Отличительной чертой «Кентавра» является ночная потливость. У больного наблюдается повышенная температура, насморк, кашель и воспаление лимфоузлов. Эксперт уверен, что сам ковид никуда не уйдет, несмотря на существующие предположения о том, что инфекция в конечном итоге пойдет на спад, а позже и вовсе сойдет на нет. Есть гипотеза американских ученых о том, что бороться с коронавирусной инфекцией мир будет ближайшие 25 лет.