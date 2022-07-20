«Газпром» обвинил Канаду в срыве поставок газа в Европу

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Возобновление газоснабжения зависит от выполнения обязательств Siemens Фото:

Компания «Газпром» не получила от Siemens официальных документов для поставки ранее отправленного на ремонт канадской компании газотурбинного двигателя. Об этом сообщили представители нефтегазового гиганта.

«„Газпром“ на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС „Портовая“. „Газпром“ снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы», — сообщается в официальном telegram-канале «Газпрома».

Представители российской компании подчеркнули, что обязательства, даные компанией Siemens по ремонту турбины, должны быть выполнены. Так как работы напрямую влияют на возобновление газоснабжения стран Европы.

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Компания «Газпром» не получила от Siemens официальных документов для поставки ранее отправленного на ремонт канадской компании газотурбинного двигателя. Об этом сообщили представители нефтегазового гиганта. «„Газпром“ на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС „Портовая“. „Газпром“ снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы», — сообщается в официальном telegram-канале «Газпрома». Представители российской компании подчеркнули, что обязательства, даные компанией Siemens по ремонту турбины, должны быть выполнены. Так как работы напрямую влияют на возобновление газоснабжения стран Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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