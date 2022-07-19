19 июля 2022

Курганские чиновники запретили охоту на волков

© Служба новостей «URA.RU»
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Центре по реабилитации хищных животных «Холзан». Свердловская область, Кашино, лес, волки, дикие животные
Курганским охотникам установили лимиты на добычу волка (архивное фото) Фото:

Власти Курганской области запретили в охотничьих угодьях добычу волка. Соответствующий приказ департамента гражданской защиты и природных ресурсов опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Об утверждении допустимой добычи бобра, куницы, волка, ондатры в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области в сезон охоты 2022—2023 годов. <…> Норма допустимой добычи для каждого общедоступного угодья. Всего особей волка — 0», — указано в документе. В приказе перечислены 48 охотничьих угодий. Для каждого установлен свой лимит на добычу бобра и куницы.

В департамент информационной и внутренней политики направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать, с чем связан запрет. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU сообщало, что в 2020 году пара волков — самец и самка — охотились в Альменевском районе. Почти девять месяцев дикие животные держали в страхе местное население, пока зверей не уничтожили охотники.

В курганских охотничьих угодьях запретили добычу волка
Фото:
В Курганской области установили лимиты добычи бобра, куницы и волка
Фото:

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Власти Курганской области запретили в охотничьих угодьях добычу волка. Соответствующий приказ департамента гражданской защиты и природных ресурсов опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Об утверждении допустимой добычи бобра, куницы, волка, ондатры в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области в сезон охоты 2022—2023 годов. <…> Норма допустимой добычи для каждого общедоступного угодья. Всего особей волка — 0», — указано в документе. В приказе перечислены 48 охотничьих угодий. Для каждого установлен свой лимит на добычу бобра и куницы. В департамент информационной и внутренней политики направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать, с чем связан запрет. На момент публикации ответ не поступил. URA.RU сообщало, что в 2020 году пара волков — самец и самка — охотились в Альменевском районе. Почти девять месяцев дикие животные держали в страхе местное население, пока зверей не уничтожили охотники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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