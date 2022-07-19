Курганские чиновники запретили охоту на волков

Власти Курганской области запретили в охотничьих угодьях добычу волка. Соответствующий приказ департамента гражданской защиты и природных ресурсов опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Об утверждении допустимой добычи бобра, куницы, волка, ондатры в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области в сезон охоты 2022—2023 годов. <…> Норма допустимой добычи для каждого общедоступного угодья. Всего особей волка — 0», — указано в документе. В приказе перечислены 48 охотничьих угодий. Для каждого установлен свой лимит на добычу бобра и куницы.
В департамент информационной и внутренней политики направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать, с чем связан запрет. На момент публикации ответ не поступил.
URA.RU сообщало, что в 2020 году пара волков — самец и самка — охотились в Альменевском районе. Почти девять месяцев дикие животные держали в страхе местное население, пока зверей не уничтожили охотники.
В курганских охотничьих угодьях запретили добычу волка
Фото: скриншот документа с сайта publication.pravo.gov.ru.
В Курганской области установили лимиты добычи бобра, куницы и волка
Фото: скриншот документа с сайта publication.pravo.gov.ru.
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Власти Курганской области запретили в охотничьих угодьях добычу волка. Соответствующий приказ департамента гражданской защиты и природных ресурсов опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Об утверждении допустимой добычи бобра, куницы, волка, ондатры в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области в сезон охоты 2022—2023 годов. <…> Норма допустимой добычи для каждого общедоступного угодья. Всего особей волка — 0», — указано в документе. В приказе перечислены 48 охотничьих угодий. Для каждого установлен свой лимит на добычу бобра и куницы. В департамент информационной и внутренней политики направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать, с чем связан запрет. На момент публикации ответ не поступил. URA.RU сообщало, что в 2020 году пара волков — самец и самка — охотились в Альменевском районе. Почти девять месяцев дикие животные держали в страхе местное население, пока зверей не уничтожили охотники.