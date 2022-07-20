Националисты в упор расстреливают сдающихся украинских солдат

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Заградотряды не дают украинским военным сдаться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские нацбатальоны расстреливают под Авдеевкой мобилизованных срочников, которые пытаются отступать или сдаются в плен. Об этом сообщил заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции Донецкой Народной республики с позывным «Хохол».

«Не дают отходить обычным срочникам или мобилизованным, <…> которые мрут как мухи, скажем так. Потому что не имеют возможности сдаться. Эти заградотряды стреляют в спину. Или, если отойти обратно — стреляют прямо в упор», — цитирует РИА «Новости» офицера Народной полиции ДНР.

По словам заместителя командира батальона 9-го полка, нацисты выступают в роли заградительных отрядов. Мужчина отметил, что обычных мобилизованных граждан и срочников согнали на эти территории только ради количества.

Ранее URA.RU сообщало, что неонацисты привезли на территорию коксохимического завода в Авдеевке Донецкой народной республики (ДНР) мирных жителей. Людей удерживают в качестве живого щита.

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Украинские нацбатальоны расстреливают под Авдеевкой мобилизованных срочников, которые пытаются отступать или сдаются в плен. Об этом сообщил заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции Донецкой Народной республики с позывным «Хохол». «Не дают отходить обычным срочникам или мобилизованным, <…> которые мрут как мухи, скажем так. Потому что не имеют возможности сдаться. Эти заградотряды стреляют в спину. Или, если отойти обратно — стреляют прямо в упор», — цитирует РИА «Новости» офицера Народной полиции ДНР. По словам заместителя командира батальона 9-го полка, нацисты выступают в роли заградительных отрядов. Мужчина отметил, что обычных мобилизованных граждан и срочников согнали на эти территории только ради количества. Ранее URA.RU сообщало, что неонацисты привезли на территорию коксохимического завода в Авдеевке Донецкой народной республики (ДНР) мирных жителей. Людей удерживают в качестве живого щита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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