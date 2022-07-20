Националисты в упор расстреливают сдающихся украинских солдат

Украинские нацбатальоны расстреливают под Авдеевкой мобилизованных срочников, которые пытаются отступать или сдаются в плен. Об этом сообщил заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции Донецкой Народной республики с позывным «Хохол».
«Не дают отходить обычным срочникам или мобилизованным, <…> которые мрут как мухи, скажем так. Потому что не имеют возможности сдаться. Эти заградотряды стреляют в спину. Или, если отойти обратно — стреляют прямо в упор», — цитирует РИА «Новости» офицера Народной полиции ДНР.
По словам заместителя командира батальона 9-го полка, нацисты выступают в роли заградительных отрядов. Мужчина отметил, что обычных мобилизованных граждан и срочников согнали на эти территории только ради количества.
Ранее URA.RU сообщало, что неонацисты привезли на территорию коксохимического завода в Авдеевке Донецкой народной республики (ДНР) мирных жителей. Людей удерживают в качестве живого щита.
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