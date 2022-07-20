Курганские полицейские потратят 60 млн, чтобы достроить изолятор

Изолятор достроят на деньги областного УМВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Петухово Курганской области представители УМВД потратят более 60 млн рублей, чтобы достроить изолятор временного содержания. Данная информация размещено на портале госзакупок.

«Объект закупки: завершение строительства изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России „Петуховский“, расположенного по адресу: Курганская область, г. Петухово, ул. Труда, 1 Г. Начальная цена: 60 801 727,5 рубля», — указано на сайте.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 3 августа. В прикрепленных документах указано, что начать работы планируют с 1 января 2023 года, а закончить — в конце 2024 года. Подрядчику нужно будет выполнить более 70 видов работ: от монтажа водопровода и канализации до озеленения территории.

Изолятор временного содержания планировали построить в Петухове в 2015 году. Из-за коррупционных скандалов строительство заморозили, а на руководителя фирмы возбудили уголовное дело.