Жители Молдавии поддержали пророссийского президента

20 июля 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

25% участников опроса — граждан Молдавии —планируют голосовать за Игоря Додона Фото: depositphotos.com Около 25% жителей Молдавии планируют проголосовать за пророссийского президента Игоря Додона. Об этом сообщают данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS. Как следует из данных опроса, если досрочные президентские выборы пройдут уже в это воскресенье, то победу в них скорее всего одержит экс-президент Игорь Додон. Его поддерживают 25,4% населения. При этом за досрочное голосование выступают 60% населения Молдавии. Опрос был проведен с 6 по 18 июля, в нем приняли участие 1107 человек из 82 населенных пунктов. Ранее экс-президент республики Игорь Додон заявлял, что Молдавию в текущих условиях невозможно принять в Евросоюз. Кроме того он уточнял, что Молдавия рискует остаться без части территорий и потерять суверенитет в результате присоединения к Европейскому союзу. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Около 25% жителей Молдавии планируют проголосовать за пророссийского президента Игоря Додона. Об этом сообщают данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS. Как следует из данных опроса, если досрочные президентские выборы пройдут уже в это воскресенье, то победу в них скорее всего одержит экс-президент Игорь Додон. Его поддерживают 25,4% населения. При этом за досрочное голосование выступают 60% населения Молдавии. Опрос был проведен с 6 по 18 июля, в нем приняли участие 1107 человек из 82 населенных пунктов. Ранее экс-президент республики Игорь Додон заявлял, что Молдавию в текущих условиях невозможно принять в Евросоюз. Кроме того он уточнял, что Молдавия рискует остаться без части территорий и потерять суверенитет в результате присоединения к Европейскому союзу.