Додон разрушил мечты Молдавии о вступлении в Евросоюз

15 июля 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Додон рекомендовал Молдавии вернуть партнерство с РФ вместо вступления в ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Молдавию в текущих условиях не возможно принять в Евросоюз. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон. «Все понимают, что мы не будем членами Евросоюза. Мы видим, что Европе очень непросто <…> Экономические трудности в Европе <…> только наступают», — сказал бывший глава государства в интервью телеканалу «Россия 24». Он подчеркнул, что на фоне этого звать народ Молдавии туда, где нет никакой перспективы, бессмысленно, и граждане это понимают. «Я уверен в том, что мы как страна можем выжить, если будем сохранять свой нейтральный статус, вернем стратегическое партнерство с Россией», — резюмировал он. 17 июня Еврокомиссия официально заявила, что рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз. Аналогичное решение принято по Украине. Спустя неделю страны были наделены этим статусом. Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял о том, что румынские власти намерены воссоздать проект Великой Румынии путем поглощения Молдавии, готовой на крайние способы получения членства в Евросоюзе. Додон предупреждал, что Молдавия рискует остаться без части территорий и потерять суверенитет в результате присоединения к Европейскому союзу. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Молдавию в текущих условиях не возможно принять в Евросоюз. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон. «Все понимают, что мы не будем членами Евросоюза. Мы видим, что Европе очень непросто <…> Экономические трудности в Европе <…> только наступают», — сказал бывший глава государства в интервью телеканалу «Россия 24». Он подчеркнул, что на фоне этого звать народ Молдавии туда, где нет никакой перспективы, бессмысленно, и граждане это понимают. «Я уверен в том, что мы как страна можем выжить, если будем сохранять свой нейтральный статус, вернем стратегическое партнерство с Россией», — резюмировал он. 17 июня Еврокомиссия официально заявила, что рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз. Аналогичное решение принято по Украине. Спустя неделю страны были наделены этим статусом. Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял о том, что румынские власти намерены воссоздать проект Великой Румынии путем поглощения Молдавии, готовой на крайние способы получения членства в Евросоюзе. Додон предупреждал, что Молдавия рискует остаться без части территорий и потерять суверенитет в результате присоединения к Европейскому союзу.