Эстония планирует «сломить хребет» России

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Флаг Эстонии, флаг эстонии
Новый глава МИД Эстонии не стесняется в выражениях Фото:

Жизненно важной целью Эстонии является план при помощи западного сообщества «сломить хребет России». Об этом заявил новый глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Эстония должна с помощью западного сообщества сломить хребет России с точки зрения экономики и безопасности», — заявил Урмас Рейнсалу. Его слова опубликованы на официальном сайте министерства иностранных дел Эстонии. Политик подчеркнул, что проигрыш России в ходе специальной военной операции на территории Украины является целью страны «номер один, номер два, номер три».

Ранее URA.RU сообщало, что председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Эстонию в ненависти к своим гражданам. На фоне волны русофобии в Министерстве иностранных дел РФ порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Эстонию.

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Жизненно важной целью Эстонии является план при помощи западного сообщества «сломить хребет России». Об этом заявил новый глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. «Эстония должна с помощью западного сообщества сломить хребет России с точки зрения экономики и безопасности», — заявил Урмас Рейнсалу. Его слова опубликованы на официальном сайте министерства иностранных дел Эстонии. Политик подчеркнул, что проигрыш России в ходе специальной военной операции на территории Украины является целью страны «номер один, номер два, номер три». Ранее URA.RU сообщало, что председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Эстонию в ненависти к своим гражданам. На фоне волны русофобии в Министерстве иностранных дел РФ порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Эстонию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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