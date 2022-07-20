Эстония планирует «сломить хребет» России

Жизненно важной целью Эстонии является план при помощи западного сообщества «сломить хребет России». Об этом заявил новый глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
«Эстония должна с помощью западного сообщества сломить хребет России с точки зрения экономики и безопасности», — заявил Урмас Рейнсалу. Его слова опубликованы на официальном сайте министерства иностранных дел Эстонии. Политик подчеркнул, что проигрыш России в ходе специальной военной операции на территории Украины является целью страны «номер один, номер два, номер три».
Ранее URA.RU сообщало, что председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Эстонию в ненависти к своим гражданам. На фоне волны русофобии в Министерстве иностранных дел РФ порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Эстонию.
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