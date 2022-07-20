США поставят Украине новую партию ракет HIMARS. Об этом заявил министр обороны Ллойд Дж. Остин III.
«Новый пакет военной помощи Украине будет включать еще 4 РСЗО HIMARS», — сказал Остин. Об этом он заявил во время совещания по вопросам обороны Украины. Трансляция велась на сайте Пентагона.
Ранее перед передачей Пентагоном реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Киев обязался не использовать это оружие для ударов по территории РФ. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. В частности, США передали Киеву новую партию РСЗО HIMARS.
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США поставят Украине новую партию ракет HIMARS. Об этом заявил министр обороны Ллойд Дж. Остин III. «Новый пакет военной помощи Украине будет включать еще 4 РСЗО HIMARS», — сказал Остин. Об этом он заявил во время совещания по вопросам обороны Украины. Трансляция велась на сайте Пентагона. Ранее перед передачей Пентагоном реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Киев обязался не использовать это оружие для ударов по территории РФ. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. В частности, США передали Киеву новую партию РСЗО HIMARS.