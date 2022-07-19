Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области закупает рентген-аппараты, чтобы искать ножи и телефоны, которые граждане пытаются пронести в колонии внутри себя. Лот размещен на сайте госзакупок.
«Предмет закупки: спецоборудование для персонального досмотра человека. Обеспечивает получение рентгенографических изображений человека, с целью обнаружения ножей, опасных бритв, лезвий, колюще-режущих предметов, средств мобильной связи, скрываемых в одежде и естественных анатомических полостях тела», — говорится в информации об аукционе на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает УФСИН по Тюменской области. Это вторая подобная закупка. В июне управление также определяло поставщика для этих целей, но ни одной заявки на конкурс не поступило. За два рентгеновских аппарата, которые покажут, куда граждане прячут запрещенные предметы, УФСИН готово заплатить 12,2 млн рублей.
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Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области закупает рентген-аппараты, чтобы искать ножи и телефоны, которые граждане пытаются пронести в колонии внутри себя. Лот размещен на сайте госзакупок. «Предмет закупки: спецоборудование для персонального досмотра человека. Обеспечивает получение рентгенографических изображений человека, с целью обнаружения ножей, опасных бритв, лезвий, колюще-режущих предметов, средств мобильной связи, скрываемых в одежде и естественных анатомических полостях тела», — говорится в информации об аукционе на сайте госзакупок. Заказчиком выступает УФСИН по Тюменской области. Это вторая подобная закупка. В июне управление также определяло поставщика для этих целей, но ни одной заявки на конкурс не поступило. За два рентгеновских аппарата, которые покажут, куда граждане прячут запрещенные предметы, УФСИН готово заплатить 12,2 млн рублей.