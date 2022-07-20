Путин объяснил свой кашель во время выступления

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Путин на АСИ. Москва, путин владимир
Владимир Путин кашляет из-за кондиционера Фото:

Президент РФ Владимир Путин объяснил свой кашель во время выступления. Об этом он рассказал в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени».

Во время одного из вопросов в ходе встречи Путин закашлялся. Он решил объяснить, почему.
«Вчера в Тегеране жара была 38 градусов. А кондишн шуровал как следует», — пояснил он. Трансляция выступления велась в эфире телеканала «Россия 24».

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Президент РФ Владимир Путин объяснил свой кашель во время выступления. Об этом он рассказал в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени». Во время одного из вопросов в ходе встречи Путин закашлялся. Он решил объяснить, почему. «Вчера в Тегеране жара была 38 градусов. А кондишн шуровал как следует», — пояснил он. Трансляция выступления велась в эфире телеканала «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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