Владимир Путин кашляет из-за кондиционера
Президент РФ Владимир Путин объяснил свой кашель во время выступления. Об этом он рассказал в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени».
Во время одного из вопросов в ходе встречи Путин закашлялся. Он решил объяснить, почему.
«Вчера в Тегеране жара была 38 градусов. А кондишн шуровал как следует», — пояснил он. Трансляция выступления велась в эфире телеканала «Россия 24».
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