Силовики разберутся в гибели ребенка около челябинской школы

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Пробег на призы кавалера
Упавшего в колодец ребенка спасти не удалось Фото:

Прокуратура Советского района Челябинска организовала проверку по информации о гибели семилетнего ребенка при падении в пожарный колодец на территории школы. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию системы водоотведения. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказала Наталья Мамаева.

Также поставлен на контроль ход доследственной проверки, организованной СУ СК РФ по Челябинской области. В пресс-службе ведомства информацию прокомментируют позднее.

Днем 20 июля ребенок играл с друзьями на территории школы № 131 в поселке Федоровка. Там у ребят был шалаш. Мальчик забрался на бетонный колодец, прикрытый картоном, но у него упал туда тапок. Он попытался достать его и сам провалился в колодец. Прохожий пытался спасти школьника, но не смог.

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Прокуратура Советского района Челябинска организовала проверку по информации о гибели семилетнего ребенка при падении в пожарный колодец на территории школы. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию системы водоотведения. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказала Наталья Мамаева. Также поставлен на контроль ход доследственной проверки, организованной СУ СК РФ по Челябинской области. В пресс-службе ведомства информацию прокомментируют позднее. Днем 20 июля ребенок играл с друзьями на территории школы № 131 в поселке Федоровка. Там у ребят был шалаш. Мальчик забрался на бетонный колодец, прикрытый картоном, но у него упал туда тапок. Он попытался достать его и сам провалился в колодец. Прохожий пытался спасти школьника, но не смог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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