Детей, застрявших на Валааме, взяли под охрану полиция и МЧС

20 июля 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Так детей решили обезопасить от организаторов лодочного похода Фото: Илья Московец © URA.RU Детей из ХМАО, которые застряли на Валааме во время похода, охраняют сотрудники полиции и МЧС. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в карельской прокуратуре. «Там находятся один полицейский и двое сотрудников МЧС, которые несут службу на Валааме. Они сейчас к ним приставлены и за ними присматривают. Потому что к руководителю похода у правоохранительных органов возникли вопросы. Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», — сообщила Евтифеева. Как ранее сообщало URA.RU, 20 детей из ХМАО, которые участвовали в лодочном походе на Валаам, не могут эвакуировать с острова из-за шторма. По мнению карельского прокурора, юные участники сомнительного путешествия оказались в опасности из-за руководителя похода — Руслана Вышкурцева, представляющего общественную организацию «Союз морских пехотинцев Югры». Прокурор Лахденпохского района Карелии внес предостережение четверым организаторам похода о его недопустимости мероприятия из-за угрозы жизни и здоровью детей. Лодки, на которых путешествовали юные югорчане, не приспособлены для дальних маршрутов. Ранее URA.RU сообщало, что Вышкурцев несколько лет назад попадал в поле зрения СМИ из-за скандалов, связанных с его методами воспитания детей. На распространенном в интернете и на местном телеканале видео воспитанников заставляли ползать в грязи во время марш-броска, одному ребенку наступили ногой на голову, макнув лицом в грязь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Детей из ХМАО, которые застряли на Валааме во время похода, охраняют сотрудники полиции и МЧС. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в карельской прокуратуре. «Там находятся один полицейский и двое сотрудников МЧС, которые несут службу на Валааме. Они сейчас к ним приставлены и за ними присматривают. Потому что к руководителю похода у правоохранительных органов возникли вопросы. Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», — сообщила Евтифеева. Как ранее сообщало URA.RU, 20 детей из ХМАО, которые участвовали в лодочном походе на Валаам, не могут эвакуировать с острова из-за шторма. По мнению карельского прокурора, юные участники сомнительного путешествия оказались в опасности из-за руководителя похода — Руслана Вышкурцева, представляющего общественную организацию «Союз морских пехотинцев Югры». Прокурор Лахденпохского района Карелии внес предостережение четверым организаторам похода о его недопустимости мероприятия из-за угрозы жизни и здоровью детей. Лодки, на которых путешествовали юные югорчане, не приспособлены для дальних маршрутов. Ранее URA.RU сообщало, что Вышкурцев несколько лет назад попадал в поле зрения СМИ из-за скандалов, связанных с его методами воспитания детей. На распространенном в интернете и на местном телеканале видео воспитанников заставляли ползать в грязи во время марш-броска, одному ребенку наступили ногой на голову, макнув лицом в грязь.