19 июля 2022

Детей, застрявших на Валааме, взяли под охрану полиция и МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, полицейские
Так детей решили обезопасить от организаторов лодочного похода Фото:

Детей из ХМАО, которые застряли на Валааме во время похода, охраняют сотрудники полиции и МЧС. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в карельской прокуратуре.

«Там находятся один полицейский и двое сотрудников МЧС, которые несут службу на Валааме. Они сейчас к ним приставлены и за ними присматривают. Потому что к руководителю похода у правоохранительных органов возникли вопросы. Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», — сообщила Евтифеева.

Как ранее сообщало URA.RU, 20 детей из ХМАО, которые участвовали в лодочном походе на Валаам, не могут эвакуировать с острова из-за шторма. По мнению карельского прокурора, юные участники сомнительного путешествия оказались в опасности из-за руководителя похода — Руслана Вышкурцева, представляющего общественную организацию «Союз морских пехотинцев Югры». Прокурор Лахденпохского района Карелии внес предостережение четверым организаторам похода о его недопустимости мероприятия из-за угрозы жизни и здоровью детей. Лодки, на которых путешествовали юные югорчане, не приспособлены для дальних маршрутов.

Ранее URA.RU сообщало, что Вышкурцев несколько лет назад попадал в поле зрения СМИ из-за скандалов, связанных с его методами воспитания детей. На распространенном в интернете и на местном телеканале видео воспитанников заставляли ползать в грязи во время марш-броска, одному ребенку наступили ногой на голову, макнув лицом в грязь.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Детей из ХМАО, которые застряли на Валааме во время похода, охраняют сотрудники полиции и МЧС. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в карельской прокуратуре. «Там находятся один полицейский и двое сотрудников МЧС, которые несут службу на Валааме. Они сейчас к ним приставлены и за ними присматривают. Потому что к руководителю похода у правоохранительных органов возникли вопросы. Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», — сообщила Евтифеева. Как ранее сообщало URA.RU, 20 детей из ХМАО, которые участвовали в лодочном походе на Валаам, не могут эвакуировать с острова из-за шторма. По мнению карельского прокурора, юные участники сомнительного путешествия оказались в опасности из-за руководителя похода — Руслана Вышкурцева, представляющего общественную организацию «Союз морских пехотинцев Югры». Прокурор Лахденпохского района Карелии внес предостережение четверым организаторам похода о его недопустимости мероприятия из-за угрозы жизни и здоровью детей. Лодки, на которых путешествовали юные югорчане, не приспособлены для дальних маршрутов. Ранее URA.RU сообщало, что Вышкурцев несколько лет назад попадал в поле зрения СМИ из-за скандалов, связанных с его методами воспитания детей. На распространенном в интернете и на местном телеканале видео воспитанников заставляли ползать в грязи во время марш-броска, одному ребенку наступили ногой на голову, макнув лицом в грязь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...