Врач Дианова: какую еду опасно брать с собой в поезд

21 июля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Еда, которую продают на перронах, может быть опасна, сказала Нурия Дианова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Не стоит брать с собой в поезд колбасу, курицу, яйца, сыры и другие скоропортящиеся продукты. Существует высокий риск получить отравление из-за неправильного хранения продуктов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Колбаса, сыры, творог, курица, яйца — они все портятся. Это есть в поезде опасно. Потому что эти продукты имеют короткий срок хранения. Ближайшие максимум четыре часа это надо будет съесть. В поезде не будет условий холодильника +4 — +6 градусов. Если температура выше, то это уже будет опасно есть. Происходит повышенное размножение бактерий, поэтому есть риск получить пищевую токсикоинфекцию», — сказала Нурия Дианова. Гастроэнтеролог назвала продукты, которые можно брать с собой в поездку и не переживать, что они испортятся. «Орехи, фрукты, овощи подходят. Они дольше хранятся. Обычные сухие печенья, по типу галет, чай можно взять. Оптимальный срок хранения готовой еды при комнатной температуре — до двух часов. После этого резко идет увеличение роста бактерий в еде. Еда контактирует с воздухом и происходит ее обсеменение. Поэтому четыре часа — это крайний предел. Мы говорим о скоропортящихся продуктах, а это почти все», — добавила эксперт. Она также предостерегла от покупок готовой еды во время остановок. «В поезде сложно с организацией питания. Покупать с перронов не советую. Вы не знаете, кто и как готовил пирожки. То, что готовят в вагоне-ресторане, чуть лучше вариант. Или же при длительных остановках, если есть возможность, лучше сбегать в магазин. А брать впрок все с собой опасно с точки зрения гастроэнтерологии», — отметила диетолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Не стоит брать с собой в поезд колбасу, курицу, яйца, сыры и другие скоропортящиеся продукты. Существует высокий риск получить отравление из-за неправильного хранения продуктов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Колбаса, сыры, творог, курица, яйца — они все портятся. Это есть в поезде опасно. Потому что эти продукты имеют короткий срок хранения. Ближайшие максимум четыре часа это надо будет съесть. В поезде не будет условий холодильника +4 — +6 градусов. Если температура выше, то это уже будет опасно есть. Происходит повышенное размножение бактерий, поэтому есть риск получить пищевую токсикоинфекцию», — сказала Нурия Дианова. Гастроэнтеролог назвала продукты, которые можно брать с собой в поездку и не переживать, что они испортятся. «Орехи, фрукты, овощи подходят. Они дольше хранятся. Обычные сухие печенья, по типу галет, чай можно взять. Оптимальный срок хранения готовой еды при комнатной температуре — до двух часов. После этого резко идет увеличение роста бактерий в еде. Еда контактирует с воздухом и происходит ее обсеменение. Поэтому четыре часа — это крайний предел. Мы говорим о скоропортящихся продуктах, а это почти все», — добавила эксперт. Она также предостерегла от покупок готовой еды во время остановок. «В поезде сложно с организацией питания. Покупать с перронов не советую. Вы не знаете, кто и как готовил пирожки. То, что готовят в вагоне-ресторане, чуть лучше вариант. Или же при длительных остановках, если есть возможность, лучше сбегать в магазин. А брать впрок все с собой опасно с точки зрения гастроэнтерологии», — отметила диетолог.