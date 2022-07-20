Свердловчане не дождались мэра и сами починили детские площадки. Видео

20 июля 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Все площадки жители и депутат ремонтируют за свой счет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители села Сылва Шалинского городского округа объединились с депутатом местной думы Натальей Асаиновой, чтобы собственными силами отремонтировать детские площадки, без помощи сельского главы. О воплощенной в жизнь инициативе депутат рассказала корреспонденту URA.RU в рубрике «Бесит» во «ВКонтакте». «В селе Сылва две детские площадки. Одна находится на территории администрации села Сылва. А вторая — за рекой. Родители детей готовы участвовать в ее оборудовании, помогать во всем. Я была очень удивлена, что семьи откликнулись: они одержимы тем, чтобы что-то сделать для своих детей», — сообщила Асаинова. По ее словам, они совместно с родителями все делают за свой счет: красят, белят, проводят сварочные работы, а всю траву на площадке за день помогла выкосить одна 70-летняя бабушка. При этом оборудование для игр детей было закуплено уже давно, но его удалось установить только после возмущения местных жителей. Как рассказывает депутат думы Шалинского городского округа, инициативная группа уже принялась за обустройство второй площадки. «Мэр все-таки нам помог, дал столбики. В Сылве есть действующая пилорама. Доски я буду покупать за свой счет. Отгородим эту площадку, чтобы коровы не заходили на нее. Качели и карусели мы уже покрасили», — заявила Асаинова. Также в ее планах создать молодежную дружину, которая будет следить за проблемами в селе, а в дальнейшем сможет дать молодым дорогу в местной политике. При этом глава Сылвинской сельской администрации Сергей Мезенин отмечает, что никто к нему за помощью не обращался, а люди решили сделать все сами. Что касается инициативы Асаиновой, то глава подчеркнул, что в селе она известна как депутат-оппозиционер. «Она занимается дискредитацией власти на сегодняшний день. Так что, ради бога, пусть занимается, участвует [в жизни села]. Пусть позиционирует себя в соцсетях. Никто же не запрещает», — заявил Мезенин. А что вас раздражает больше всего? Поделиться тем, что действительно бесит, можно в новой рубрике «Бесит» в сообществе URA.RU во «ВКонтакте ». Рассказывайте в комментариях о самом раздражающем, а мы каждую неделю будем выбирать самый дикий изъян и спрашивать о нем у чиновников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители села Сылва Шалинского городского округа объединились с депутатом местной думы Натальей Асаиновой, чтобы собственными силами отремонтировать детские площадки, без помощи сельского главы. О воплощенной в жизнь инициативе депутат рассказала корреспонденту URA.RU в рубрике «Бесит» во «ВКонтакте». «В селе Сылва две детские площадки. Одна находится на территории администрации села Сылва. А вторая — за рекой. Родители детей готовы участвовать в ее оборудовании, помогать во всем. Я была очень удивлена, что семьи откликнулись: они одержимы тем, чтобы что-то сделать для своих детей», — сообщила Асаинова. По ее словам, они совместно с родителями все делают за свой счет: красят, белят, проводят сварочные работы, а всю траву на площадке за день помогла выкосить одна 70-летняя бабушка. При этом оборудование для игр детей было закуплено уже давно, но его удалось установить только после возмущения местных жителей. Как рассказывает депутат думы Шалинского городского округа, инициативная группа уже принялась за обустройство второй площадки. «Мэр все-таки нам помог, дал столбики. В Сылве есть действующая пилорама. Доски я буду покупать за свой счет. Отгородим эту площадку, чтобы коровы не заходили на нее. Качели и карусели мы уже покрасили», — заявила Асаинова. Также в ее планах создать молодежную дружину, которая будет следить за проблемами в селе, а в дальнейшем сможет дать молодым дорогу в местной политике. При этом глава Сылвинской сельской администрации Сергей Мезенин отмечает, что никто к нему за помощью не обращался, а люди решили сделать все сами. Что касается инициативы Асаиновой, то глава подчеркнул, что в селе она известна как депутат-оппозиционер. «Она занимается дискредитацией власти на сегодняшний день. Так что, ради бога, пусть занимается, участвует [в жизни села]. Пусть позиционирует себя в соцсетях. Никто же не запрещает», — заявил Мезенин. А что вас раздражает больше всего? Поделиться тем, что действительно бесит, можно в новой рубрике «Бесит» в сообществе URA.RU во «ВКонтакте». Рассказывайте в комментариях о самом раздражающем, а мы каждую неделю будем выбирать самый дикий изъян и спрашивать о нем у чиновников.