На Западе испугались нового альянса Путина

20 июля 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

На Западе испугались визита Путина в Сирию и его нового союза Фото: Владимир Андреев © URA.RU Визит президента РФ Владимира Путина в Иран укрепляет новый альянс: Россия—Иран—Сирия—Китай—Северная Корея, что вызывает опасения. Об этом пишет новостной журнал Newsweek. «Переговоры президента РФ последовали за опасениями американцев о том, что Иран поставит России сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или дронов. Кремль же отрицал, что Путин обсуждал эти вопросы с руководством Ирана», — говорится в материале Newsweek. Автор материала отмечает, что на повестке дня переговоров в Иране стояло будущее Сирии и возобновление экспорта украинского зерна для смягчения глобального продовольственного кризиса. Однако саммит также можно рассматривать как толчок к формированию антизападного блока. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин своими переговорами с Ираном нанес «ответный удар» президенту США Джо Байдену и попыткам США утвердить свое влияние. Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам саммита «астанинской тройки» в Тегеране. Власти США, в свою очередь, считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке в последнее время сталкиваются с частыми «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана, из-за этого они испытывают озабоченность. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Визит президента РФ Владимира Путина в Иран укрепляет новый альянс: Россия—Иран—Сирия—Китай—Северная Корея, что вызывает опасения. Об этом пишет новостной журнал Newsweek. «Переговоры президента РФ последовали за опасениями американцев о том, что Иран поставит России сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или дронов. Кремль же отрицал, что Путин обсуждал эти вопросы с руководством Ирана», — говорится в материале Newsweek. Автор материала отмечает, что на повестке дня переговоров в Иране стояло будущее Сирии и возобновление экспорта украинского зерна для смягчения глобального продовольственного кризиса. Однако саммит также можно рассматривать как толчок к формированию антизападного блока. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин своими переговорами с Ираном нанес «ответный удар» президенту США Джо Байдену и попыткам США утвердить свое влияние. Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам саммита «астанинской тройки» в Тегеране. Власти США, в свою очередь, считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке в последнее время сталкиваются с частыми «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана, из-за этого они испытывают озабоченность.